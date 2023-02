Αθλητικά

Champions League: Μπενφίκα και Ντόρτμουντ πήραν “προβάδισμα”

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

“Αγκαλιά” με την πρόκριση στην επόμενη φάση είναι η Μπενφίκα, μετά τον αγώνα της Τετάρτης, ενώ στο άλλο παιχνίδι, η Ντόρτμουντ πήρε την νίκη, παρότι η αντίπαλη ομάδα είχε τις περισσότερες ευκαιρίες.

Στο δρόμο που χάραξαν την Τρίτη οι Μίλαν και Μπάγερν, βάδισαν την Τετάρτη οι Ντόρτμουντ και Μπενφίκα.

Οι «ροσονέρι» και οι Βαυαροί επιβλήθηκαν στα πρώτα ματς των «16» του Champions League των Τότεναμ και Παρί ΣΖ και την Τετάρτη το ίδιο συνέβη με τους Βεστφαλούς απέναντι στην Τσέλσι (1-0 εντός) και τους «Αετούς» κόντρα στην Μπριζ (2-0 εκτός έδρας), με τους Πορτογάλους να βρίσκονται «αγκαλιά» με την πρόκριση στους προημιτελικούς της διοργάνωσης. Οι ρεβάνς θα διεξαχθούν στις 7 Μαρτίου.

Μετά από περίπου 7 χρόνια και συγκεκριμένα από τον Μάρτιο του 2016, όταν είχε νικήσει την Τότεναμ με 2-1, η Μπορούσια δεν είχε καταφέρει να πανηγυρίσει απέναντι σε αγγλική ομάδα.

Το αρνητικό ρεκόρ των 8 ηττών και 2 ισοπαλιών στα 10 ματς που έγιναν σταμάτησε απόψε στο «Σίγκναλ Ιντούνα Παρκ», όπου το συγκρότημα του Τέρζιτς επικράτησε με 1-0 της Τσέλσι των πολλών ευκαιριών κι έκανε το πρώτο βήμα για να «τσεκάρει» το «εισιτήριο» που οδηγεί στους «8».

Οι «μπλε» είχαν μοιραίο παίκτη τον Ζοάο Φέλιξ, ο οποίος είχε δοκάρι και άλλες δύο μεγάλες ευκαιρίες για να σκοράρει, ενώ οι Λονδρέζοι είχαν κι άλλες φάσεις για να φτάσουν τουλάχιστον στην ισοφάριση, αλλά έπεσαν πάνω σε έναν εκπληκτικό Κόμπελ, που είχε «κατεβάσει ρολά».

Η πρώτη αναμέτρηση των Μπριζ και Μπενφίκα σε ευρωπαϊκή διοργάνωση ανέδειξε μεγάλη νικήτρια την πρωτοπόρο της Primeira Liga με 2-0 επί βελγικού εδάφους, αποέλεσμα που τη φέρνει μία ανάσα από την πρόκριση στους προημιτελικούς.

Η Μπενφίκα συνέχισε την καλή παράδοση απέναντι στις ομάδες του Βελγίου, καθώς με τη σημερινή της νίκη έφτασε τις 10 σε 15 ματς (έχει μόλις μία ήττα). Ο Οδυσσέας Βλαχοδήμος δεν πιέστηκε ιδιαίτερα από τους επιθετικούς των γηπεδούχων, που πέτυχαν πρώτοι γκολ με τον Οντόι στο 45΄, αλλά ακυρώθηκε με τη χρήση του VAR καθώς ο σκόρερ της Μπριζ ξεκίνησε από θέση οφσάιντ.

Τα αποτελέσματα και οι σκόρερ:

Μίλαν (Ιταλία)-Τότεναμ (Αγγλία): 1-0 (7΄ Ντίας)

Παρί ΣΖ (Γαλλία)-Μπάγερν (Γερμανία): 0-1 (53΄ Κομάν)

Μπριζ (Βέλγιο)-Μπενφίκα (Πορτογαλία): 0-2 (51΄ πεν. Ζοάο Μάριο, 88΄ Νέρες)

Ντόρτμουντ (Γερμανία)-Τσέλσι (Αγγλία): 1-0 (63΄ Αντεγέμι)

Λειψία (Γερμανία)-Μάντσεστερ Σ.(Αγγλία): 22/02

Ιντερ (Ιταλία)-Πόρτο (Πορτογαλία): 22/02

Λίβερπουλ (Αγγλία)-Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία): 23/02

Άϊντραχτ Φρ.(Γερμανία)-Νάπολι (Ιταλία): 23/02