Κολωνός - 12χρονη: Ο γιατρός, οι βιασμοί για 50 ευρώ και οι καταγγελίες (εικόνες)

Τι αναφέρουν οι πληροφορίες για τον πολύτεκνο δερματολόγο, ο οποίος αναγνωρίστηκε από το κορίτσι. Καταγγελίες πελατών του για περίεργες απαιτήσεις που είχε από ανήλικους ασθενείς του.

Σοκ στους πελάτες του, που εκ των υστέρων κάνουν λόγο για παράξενη συμπεριφορά του σε ανήλικους ασθενείς, αλλά και σε όλη την Ελλάδα προκαλούν οι πληροφορίες και οι καταγγελίες για τον δερματολόγο, ο οποίος συνελήφθη, μαζί με άλλους τέσσερις άνδρες, για σεξουαλικές επαφές επί πληρωμή, με την 12χρονη από τον Κολωνό.

Ο 65χρονος γιατρός, που κατηγορείται ότι βίαζε κατ’ εξακολούθηση την 12χρονη μαθήτρια από τον Κολωνό, σύμφωνα με πληροφορίες είναι πατέρας πέντε παιδιών, που έχει αποκτήσει από δύο γάμους, όπως άφησε να εννοηθεί μιλώντας στον ΑΝΤ1 και στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» η δικηγόρος της ανήλικης και της μητέρας της, έχει αναγνωριστεί από την 12χρονη, σε κατάθεση της, στις 3 Φεβρουαρίου 20023.

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι το μικρό κορίτσι κατέθεσε ότι συναντιόταν στο ιατρείο του, στον Κολωνό και εκεί την βίαζε ο γιατρός, δίνοντας της κάθε φορά 50 ευρώ.

Ο ίδιος φέρεται να αρνείται κάθε κατηγορία, ωστόσο σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί στην δικογραφία, μέσω και των καταγραφών από τις επικοινωνίες της 12χρονης, συνελήφθη κατηγορούμενος ότι την περίοδο Απριλίου – Ιουλίου 2022 «ενεργώντας με πρόθεση και με περισσότερες από μία πράξεις που συνιστούν εξακολούθηση του ίδιου εγκλήματος, όντας ενήλικος, ενήργησες γενετήσιες πράξεις με ανήλικη που δεν είχε συμπληρώσει τα 12 έτη, αλλά και αφού είχε συμπληρώσει τα 12 αλλά όχι τα 15 έτη, με αμοιβή».

Στον ΑΝΤ1 και στην εκπομπή «Το Πρωινό» μίλησαν άνθρωποι από την γειτονιά, όπου διατηρεί το ιατρείο του ο δερματολόγος, λέγοντας πως δεν θέλουν ούτε να σκέφτονται πως αυτός ο άνθρωπος εξέταζε και ακουμπούσε τα παιδιά τους.

Μιλώντας τηλεφωνικά στην εκπομπή, μια μητέρα αποκάλυψε ότι ενώ πήγε την ανήλικη κόρη της για κάποια σημάδια που είχε στα χέρια της, ο γιατρός ζήτησε, όπως και έγινε, να μείνει το παιδί τελείως γυμνό και να μην φορά ούτε εσώρουχο, καθώς όπως είπε έπρεπε να εξετάσει μην υπάρχουν σημάδια στο δέρμα του πίσω από τα γόνατα.

