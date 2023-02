Κόσμος

Σεισμός - Τουρκία: ανάσυρση επιζώντων 10 μέρες μετά τα 7,8 Ρίχτερ

Συνεχίζονται οι επιχειρήσεις διάσωσης από ομάδες που επιχειρούν σε σωρούς από συντρίμμια.

Η αποστολή ανθρωπιστικής βοήθειας της Αργεντινής στην Τουρκία διέσωσε χθες Τετάρτη τρεις ανθρώπους στη μητροπολιτική περιοχή της Χατάι, που υπέστη το σκληρότερο χτύπημα από τον καταστροφικό σεισμό 7,8 βαθμών της 6ης Φεβρουαρίου, ανακοίνωσε το υπουργείο Εξωτερικών της λατινοαμερικάνικης χώρας.

Η διάσωσή τους κατορθώθηκε σχεδόν δέκα ημέρες έπειτα από την καταστροφή που προκάλεσε δεκάδες χιλιάδες θανάτους, αναρίθμητους τραυματισμούς και άφησε άστεγο μεγάλο μέρος των κατοίκων της πληγείσας περιοχής, επισήμαναν οι υπηρεσίες του επικεφαλής της διπλωματίας της Αργεντινής Σαντιάγο Καφιέρο.

Οι άνθρωποι που διασώθηκαν χθες ήταν δυο ενήλικοι κι ένα παιδί, στο πλαίσιο κοινών επιχειρήσεων με την τουρκική υπηρεσία αντιμετώπισης καταστροφών και εκτάκτων καταστάσεων, διευκρινίστηκε στην ανακοίνωση.

Οι διασώστες που συμμετέχουν στην αποστολή ανήκουν στην υπηρεσία διεθνούς συνεργασίας και ανθρωπιστικής βοήθειας (υπάγεται στο ΥΠΕΞ) της Αργεντινής, στην ομοσπονδιακή αστυνομία και στο εθνικό σύστημα διαχείρισης κινδύνου (υπάγεται στο υπουργείο Δημόσιας Ασφάλειας).

Η Αργεντινή «μοιράζεται την υπερηφάνεια και τη χαρά της για το γεγονός πως η είδηση αυτή, εν μέσω της τεράστιας τραγωδίας, μας επιτρέπει να αγκαλιάσουμε τη ζωή, την αλληλεγγύη και την ελπίδα», προστίθεται στην ανακοίνωση.

Ο κ. Καφιέρο εξήρε μέσω Twitter τον «επαγγελματισμό» και την «αλληλεγγύη» της αποστολής της Αργεντινής στην Τουρκία.

Οι νεκροί σε Τουρκία και Συρία έχουν ξεπεράσει μέχρι στιγμής τους 41.000. Οι τουρκικές αρχές ανέφεραν ότι 35.418 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί στη Τουρκία. Η συριακή κυβέρνηση και ο ΟΗΕ ανέφεραν ότι περισσότεροι από 5.800 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στη Συρία. Παρά το γεγονός πως τα σωστικά συνεργεία από τις περισσότερες χώρες που είχαν πάει για βοήθεια έχουν αποχωρήσει πια, όσοι παραμένουν συνεχίζουν να βγάζουν ζωντανούς μέσα από τα χαλάσματα.

