Αλ Κάιντα: ποιος είναι ο νέος αρχηγός της (εικόνες)

Τι αναφέρουν οι πληροφορίες για την εθνικότητα του, αλλά και για την χώρα όπου έχει την βάση του, ο άνδρας που θεωρείται πως ηγείται της Αλ Κάιντα, σύμφωνα με το Υπ. Εξωτερικών των ΗΠΑ.

Ο τζιχαντιστής Σάιφ αλ Άιντελ, άλλοτε αξιωματικός των ειδικών δυνάμεων της Αιγύπτου, με έδρα το Ιράν, είναι ο αρχηγός της Αλ Κάιντα μετά τον θάνατο του Αϊμάν αλ Ζαουάχρι το καλοκαίρι του 2022 σε αμερικανικό πλήγμα στο Αφγανιστάν, ανέφερε χθες το Στέιτ Ντιπάρτμεντ.

«Η εκτίμησή μας ευθυγραμμίζεται με αυτήν του ΟΗΕ — δηλαδή (εκτιμάμε) ότι ο νέος de facto ηγέτης της Αλ Κάιντα Σάιφ αλ Άιντελ έχει τη βάση του στο Ιράν», είπε ο εκπρόσωπος του αμερικανικού υπουργείου Εξωτερικών, ο Νεντ Πράις, ερωτηθείς σχετικά με έκθεση των Ηνωμένων Εθνών που είδε το φως της δημοσιότητας.

Η έκθεση αυτή αναφέρει πως κατά την «κυρίαρχη» άποψη των κρατών-μελών, ο Σάιφ αλ Άιντελ είναι «τώρα ο de facto ηγέτης της Αλ Κάιντα» και αντιπροσωπεύει τη «συνέχεια» στις τάξεις της τρομοκρατικής οργάνωσης.

Ωστόσο, σύμφωνα με το ίδιο κείμενο, η οργάνωση δεν τον έχει ανακηρύξει επίσημα «εμίρη» για δύο λόγους.

Ο πρώτος είναι πως πρόκειται για λεπτό ζήτημα για το καθεστώς των Ταλιμπάν στο Αφγανιστάν, το οποίο δεν θέλει να αναγνωρίσει πως ο Αϊμάν αλ Ζαουάχρι σκοτώθηκε από τους Αμερικανούς σε σπίτι στην Καμπούλ το καλοκαίρι του 2022.

Ο δεύτερος είναι πως ο Σάιφ αλ Άιντελ ζει στο Ιράν, χώρα με κατά πλειονότητα σιιτικό πληθυσμό, ενώ η Αλ Κάιντα είναι φονταμενταλιστική σουνιτική οργάνωση.

«Η τοποθεσία όπου έχει τη βάση του εγείρει ερωτήματα για τις φιλοδοξίες της Αλ Κάιντα να επαναβεβαιώσει την ηγεσία της στο παγκόσμιο (σ.σ. τζιχαντιστικό) κίνημα μπροστά στις προκλήσεις που εγείρει το ΙΚ», κατά το κείμενο του ΟΗΕ.

Ο Σάιφ αλ Άιντελ, εξηντάρης σήμερα, ήταν άλλοτε αντισυνταγματάρχης των αιγυπτιακών ειδικών δυνάμεων. Θεωρείται μορφή της παλιάς φρουράς της Αλ Κάιντα.

Φέρεται να ενίσχυσε τις επιχειρησιακές δυνατότητες της οργάνωσης και να εκπαίδευσε κάποιους από τους αεροπειρατές που είχαν πάρει μέρος στις επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου 2001, σύμφωνα με το Counter Extremism Project.

Βρίσκεται στο Ιράν από το 2002 ή το 2003 και μολονότι στην αρχή βρισκόταν υπό αυστηρή παρακολούθηση, αργότερα μπόρεσε να κάνει ταξίδια στο Πακιστάν, σύμφωνα με τον Αλί Σούφαν, πρώην ερευνητή του FBI.

Πρόκειται για «έναν από τους πιο επαγγελματίες και πιο πεπειραμένους στρατιώτες του παγκόσμιου τζιχαντιστικού κινήματος και το σώμα του φέρει σημάδια μαχών», τόνιζε το 2021 ο κ. Σούφαν σε άρθρο στο CTC Journal.

