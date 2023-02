Life

“The 2Night Show” - Σαββίδου: Οι σπουδές, η υποκριτική και το γαλλικό talent show (βίντεο)

Η αγαπημένη ηθοποιός, αποκάλυψε πως κάνει αυτά τα φοβερά «φάλτσα» στη σειρά «Ποιος Παπαδόπουλος;».

Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου υποδέχθηκε στο πλατό του The 2Night Show, την Μαριέλλα Σαββίδου, την οποία απολαμβάνουμε φέτος στην κωμική σειρά του ΑΝΤ1, «Ποιος Παπαδόπουλος;».

Η Μαριέλλα Σαββίδου έχει ακολουθήσει μια πολύ συναρπαστική πορεία από την Κύπρο μέχρι τη Γαλλία όπου αρχικά σπούδασε Γαλλική Φιλολογία και στη συνέχεια υποκριτική. Όπως είπε, «Πήγα να σπουδάσω Γαλλική Φιλολογία στη Γαλλία και παράλληλα έδωσα στη δραματική σχολή, πήγαινα κρυφά τον πρώτο καιρό γιατί δεν ήταν η πρώτη επιλογή της οικογένειάς μου να πάω στη δραματική», κατάφερε τελικά να ολοκληρώσει τις σπουδές της με επιτυχία.

Ακολούθησε η συμμετοχή της στο γαλλικό The Voice: «Ήμασταν 38.000 άτομα στο γαλλικό The Voice και έφτασα στους 100 κάτι». Μάλιστα για να το καταφέρει αυτό περνούσε από οντισιόν για τέσσερις μήνες σε διάφορα τραγούδια ακόμη κι ελληνικά, δήλωσε η Μαριέλλα Σαββίδου στον Γρηγόρη Αρναούτογλου.

«Το 2015 πήγα στο γαλλικό The Voice, πριν έρθω στην Ελλάδα και παίξω στην Εθνική Ελλάδος του Γιώργου Καπουτζίδη. Του είχα πει ότι θα είμαι στο show και μου είπε ότι με θέλει πολύ. Τα έφερε τελικά έτσι ο Θεός και κόπηκα και ήρθα στην Ελλάδα. Ήταν η πρώτη φορά που ο Γιώργος δεν έγραψε κάτι που ήταν κωμωδία, ήταν δραματική σειρά. Η Εθνική Ελλάδος κόπηκε εξαιτίας των capital controls, ετοιμαζόμασταν να πάμε στην Βουλγαρία για γυρίσματα και δεν μπορούσαμε. Αυτό το σήριαλ σημαίνει πολλά πράγματα για μένα. Πρεσβεύει πράγματα που πρεσβεύω και εγώ. Μου έδωσε έναν ρόλο που ήταν μαγικός. Για μένα ήταν η πόρτα που μου άνοιξε στην ελληνική τηλεόραση και θα το οφείλω πάντα στον Γιώργο. Είναι φοβερός», εξομολογήθηκε για την πολύ προσεγμένη αυτή δουλειά που είχε παρουσιάσει ο Γιώργος Καπουτζίδης.

Φέτος την βλέπουμε στον ρόλο της Λίλας στην κωμική σειρά «Ποιος Παπαδόπουλος;». Η Μαριέλλα Σαββίδου αποκάλυψε με ποιο τρόπο καταφέρνει να κάνει αυτά τα φοβερά «φάλτσα» στη σειρά «Ποιος Παπαδόπουλος;». Όπως είπε κάνει πρόβα στα κομμάτια στον κανονικό τους τόνο και την ώρα του γυρίσματος τα αποδομεί.

