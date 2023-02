Life

“The 2Night Show” - Γεωργούντζος: Εγώ πέθαινα κι έστελναν κάμερα στην Εντατική για τηλεθέαση (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο γνωστός αθλητικογράφος άνοιξε την καρδιά του στον Γρηγόρη Αρναούτογλου και αναφέρθηκε στα σοβαρά προβλήματα υγείας που αντιμετώπισε.

Ο Σωτήρης Γεωργούντζος, ο γνωστός αθλητικογράφος και speaker ποδοσφαιρικών αγώνων από την Καλαμάτα με τις επικές ατάκες και αντιδράσεις σε ματς που τον έχουν κάνει ιδιαίτερα δημοφιλή στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, βρέθηκε καλεσμένος στο πλατό του The 2Night Show και μίλησε στον Γρηγόρη Αρναούτογλου, για την πορεία του στον χώρο αλλά και για τη σοβαρή περιπέτεια που αντιμετώπισε με την υγεία του.

Απευθυνόμενος στον Γρηγόρη Αρναούτογλου τον ευχαρίστησε που σεβάστηκε τότε την κατάστασή του ενώ ξέσπασε για όλους όσοι πήγαν να εκμεταλλευτούν τις τραγικές του στιγμές για χάρη της τηλεθέασης.

«Καταρχάς, ευχαριστώ για το ενδιαφέρον σου τότε και το ήθος που έδειξες ενώ ήσουν ο πλέον κολλητός μου, ο αδερφός μου δεν με έφερες σε δύσκολη θέση, όταν χαροπάλευα στην εντατική στο Ρίο και ήσουν εσύ που μόνο με μηνύματα με ενοχλούσες και μου έλεγες “Σωτήρη, ό,τι θες”. Γιατί κάποιοι άλλοι παραλίγο να στείλουν κάμερα στην εντατική, εγώ πέθαινα και αυτοί κοίταγαν να πεθάνω για να κάνω τηλεθέαση».

«Είχε φουσκώσει ο θυρεοειδής μου. Πήγα στον “Αστέρα Ραχούλας”. έκανα γυρίσματα και πήγα στο νοσοκομείο. Με έβαλαν για χειρουργείο στο “Γεννηματάς” και μου αφαίρεσαν όλο τον θυρεοειδή. Έκανα να μιλήσω έναν χρόνο, νόμιζα τελείωσε η καριέρα μου. Και τότε σαν τον διάολο μου έρχονται όλες οι προτάσεις για διαφημίσεις και δεν μπορούσα να μιλήσω. Είχα γράψει τα σενάρια των διαφημίσεων και είπα τελείωσα. Όταν άρχισα να παίρνω τα πάνω μου έπαθα κορονοϊό το 2020 και πήγα στην Καλαμάτα και έπαθα πνευμονία και με έστειλαν στο Ρίο. Εκεί είπα θα σωθώ, οι άνθρωποι ήξεραν τα πάντα. Στην εντατική, στη ΜΑΦ κατάλαβα πόσο εύκολο είναι ένας άνθρωπος να πεθάνει», ανέφερε μεταξύ άλλων.

Ειδήσεις σήμερα:

Εξαφάνιση ανήλικης από δομή προστασίας: Ανησυχία για την ζωή της

Τιτανικός: Σπάνιες εικόνες από το ναυάγιο (βίντεο)

Σεισμός - Τουρκία: ανάσυρση επιζώντων 10 μέρες μετά τα 7,8 Ρίχτερ