Πισπιρίγκου - Κούγιας: Ο Δασκαλάκης, ο καβγάς, τα σέξι εσώρουχα και ο “κλαρινογαμπρός” (βίντεο)

Τι είπε στον ΑΝΤ1 ο συνήγορος της Ρούλας Πισπιρίγκου, σχετικά με την κατάθεση του Μάνου Δασκαλάκη στο δικαστήριο. Τι είπε για τα ερωτικά μηνύματα, τις εξωσυζυγικές σχέσεις και τους θανάτους των κοριτσιών

Στον ΑΝΤ1 και στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» μίλησε την Πέμπτη ο Αλέξης Κούγιας, συνήγορος της Ρούλας Πισπιρίγκου, σχετικά με την κατάθεση του Μάνου Δασκαλάκη, στην δίκη για την δολοφονία της μικρής Τζωρτζίνας, για την οποία κατηγορείται η μητέρα της και εν διαστάσει σύζυγος του.

Σύμφωνα με τον συνήγορο της κατηγορούμενης ως τρις παιδοκτόνου, ο πατέρας των τριών κοριτσιών «είπε 3 διαφορετικές εκδοχές, ενώ δεν είπε κάτι για τον θάνατο της Μαρίας- Ελένης».

Ο Αλέξηςς Κούγιας υποστήριξε πως στην κατάθεση του ενώπιον του δικαστηρίου, ο Μάνος Δασκαλάκης, είπε ότι «όταν ήταν η Τζωρτζίνα και η Μαρία Ελένη (σημ: Μαλένα) εν ζωή, το ζευγάρι και η οικογένεια ζούσε ευτυχισμένο. Όταν του είπα, τότε για ποιον λόγο να σκοτώσει την Μαλένα η κατηγορούμενη, δεν απάντησε και είπε ότι θα απαντήσει σε άλλο δικαστήριο».

«Είπε ότι σκότωσε την Ίριδα για να μην φύγει από την Πάτρα η κατηγορούμενη για να πάει στην Αθήνα για δύο μήνες, για θεραπείες που απαιτούνταν για την Τζωρτζίνα», προσέθεσε ο κ. Κούγιας.

Αναφερόμενος στην εξέταση του Μάνου Δασκαλάκη από τον ίδιο, στο πλαίσιο της ακροαματικής διαδικασίας, ο συνήγορος της Ρούλας Πισπιρίγκου, είπε πως ο εν διαστάσει σύζυγος της ανέφερε πως «η κατηγορούμενη είπε ότι ήταν άρρωστη συναισθηματικά μαζί του και όλα έγιναν μία για να τον κρατήσει κοντά της και να μην φύγει. Ο κ. Δασκαλάκης είπε ότι έγινε ένας καβγάς και όλοι νομίζαμε ότι έγινε καβγάς μεταξύ τους, αλλά είπε ότι ο καβγάς έγινε επειδή τον απάτησε η κ. Πισπιρίγκου και μάλιστα με φίλο του. Εκεί ήρθε σε πάρα πολύ δύσκολη θέση γιατί ενώ έλεγε ότι σκότωσε τα παιδιά για να τον φέρει πίσω και για να τον κρατήσει στην ζωή της, είπε ότι η κ. Πισπιρίγκου είχε σχέση με άλλον άνδρα, ενώ αργότερα, που έχασε την ροή του λόγου του, είπε ότι είχε και άλλη σχέση η κατηγορούμενη, με άνδρα το όνομα του οποίου δεν είπε. Στον καβγά αυτόν χειροδίκησε και σε βάρος της»

«Αφού τον άφησα να λέει ότι η κατηγορούμενη ήταν εμμονική μαζί του, παρουσίασα στο δικαστήριο, από έρευνα που κάναμε με τους συνεργάτες μου, ερωτικές επιστολές και μηνύματα που βρήκαμε από το 2019 και μέχρι και λίγες ώρες πριν πεθάνει η Τζωρτζίνα, που εκείνος έλεγε ότι την λατρεύει, ότι δεν μπορεί να μην την έχει στην ζωή της. Όταν ρωτήθηκε, στην κατάθεση του είπε ότι υποκρινόταν και ότι ήθελε να την κάνει να νιώθει ωραία», είπε ο δικηγόρος.

Μάλιστα, ο Αλέξης Κούγιας είπε ότι ο Μάνος Δασκαλάκης, αφού είχαν πεθάνει τα παιδιά τους, «της έστελνε ερωτικά μηνύματα και της ζητούσε να φοράει συγκεκριμένα εσώρουχα που του αρέσουν και εκείνη του έλεγε να σταματήσει και ότι θα έπρεπε να ντρέπεται», ενώ κατέληξε λέγοντας ότι «δεν είναι σημαντική η κατάθεση του κ. Δασκαλάκη».

Σε ότι αφορά τον χαρακτηρισμό του, ότι ο Μάνος Δασκαλάκης είναι «κλαρινογαμπρός», ο ποινικολόγος είπε πως «επειδή ήξερα τις καταθέσεις του και είδα τον τρόπο που λειτουργούσε, χρησιμοποίησα μια φράση που χρησιμοποιούμε στις λαϊκές γειτονιές, το είπα αστειευόμενος».

Η εκπομπή του ΑΝΤ1 «Το Πρωινό» κατέγραψε την Τετάρτη, την αποχώρηση από το δικαστήριο του Μάνου Δασκαλάκη, ο οποίος παρά τις επίμονες ερωτήσεις δεν έκανε κάποια δήλωση.

Ανάλογη ήταν η στάση και της μητέρας και της αδελφής της Ρούλας Πισπιρίγκου, με την μητέρα της κατηγορούμενης να περιορίζεται να δηλώνει πως δεν είχαν δει κατ΄ ιδίαν την 34χρονη, μετά από όσα ειπώθηκαν στην ακροαματική διαδικασία, ώστε να μεταφέρουν τις δικές της αντιδράσεις.





