Πλειστηριασμοί - Καταγγελία: Το fund παίζει “κρυφτό”, για να μην “σώσουμε” τα σπίτια μας (βίντεο)

Τι είπε στον ΑΝΤ1 ένας οφειλέτης, που προσπαθεί να ανακόψει τον πλειστηριασμό του σπιτιού του, για τις πρακτικές της εταιρείας διαχείρισης, ώστε να χάσει το σπίτι του.

Στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» του ΑΝΤ1 μίλησε την Πέμπτη ένας άνδρας, το σπίτι του οποίου βγαίνει σε πλειστηριασμό, όπως και άλλα διαμερίσματα μελών της οικογένειας του, λόγω οφειλών από δάνειο, στο οποίο ήταν εγγυητές.

Αρχικώς, η δικηγόρος του, Κατερίνα Φραγκάκη, είπε ότι ενώ ο πλειστηριασμός έχει οριστεί για τις 8 Μαρτίου και οι ιδιοκτήτες των κατοικιών αναζητούν διάλογο για να διευθετηθεί η οφειλή και να μην προχωρήσει η δημοπρασία, δεν βρίσκουν κανέναν εκπρόσωπο της εταιρείας διαχείρισης του δανείου και της οφειλής από αυτό, ώστε να συνεννοηθούν.

Η Κατερίνα Φραγκάκη περιέγραψε πως την Τετάρτη, ενώ είχαν ραντεβού στην εταιρεία διαχείρισης του δανείου, τους υποδέχθηκαν οι άνθρωποι της εταιρείας σεκιούριτι, τους έβαλαν σε ένα δωμάτιο και επί δύο ώρες ουδείς πήγε να συνομιλήσει μαζί τους, ενώ τους ενημέρωσαν τελικώς ότι «δεν υπάρχει φάκελος με την εν λόγω υπόθεση», ενώ η διαδικασία έχει οριστεί για τις 8 Μαρτίου.

Παρεμβαίνοντας τηλεφωνικά, ο ιδιοκτήτης ενός εκ των σπιτιών που βγαίνουν στον πλειστηριασμό, είπε στον Γιώργο Παπαδάκη και στην Μαρία Αναστασοπούλου πως «ήταν κάτι εξοργιστικό. Εγώ πήγα από τις 13:30, το ραντεβού μας ήταν στις 1430. Μετά από παρακάλια, κάποιος μας έβαλε σε ένα δωμάτιο. Πήρε το ΑΦΜ μου, επέστρεψε και είπε ότι «δεν είναι αρμοδιότητα μου, θα έρθει σε δυο λεπτά ένας συνάδελφος να σας εξυπηρετήσει». Στις 16:30, επειδή νιώθαμε ότι μας είχαν ξεφτιλίσει ως ανθρώπους, σηκωθήκαμε και φύγαμε», καθώς ουδείς τους συνάντησε.

Όπως κατήγγειλε ο άνδρας, «ενώ θα πρέπει να βγάλουν σε πλειστηριασμό πρώτα το οικόπεδο, «πηδούν» το οικόπεδο για το οποίο έχει ληφθεί το δάνειο και βγάζουν σε πλειστηριασμό τα 4 σπίτια των εγγυητών του δανείου. Η εμπορική αξία του οικοπέδου είναι 400.000 ευρώ, ενώ «έχουν πάει στον πάτο» την αξία των σπιτιών για να μπορέσουν να μας τα πάρουν, ενώ η αξία τους έχει εκτιμηθεί στα 500.000 ευρώ».

