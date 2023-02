Πολιτική

ΗΠΑ: Συγκινητική η εικόνα Δένδια με Τσαβούσογλου μετά τους σεισμούς

Την Αθήνα θα επισκεφθεί την επόμενη Δευτέρα, ο ΥΠΕΞ των ΗΠΑ, Άντονι Μπλίνκεν.

Η συνεργασία στον τομέα της άμυνας και της ενεργειακής ασφάλειας, καθώς και η κοινή δέσμευση των ΗΠΑ και της Ελλάδας για τη προάσπιση της δημοκρατίας αναμένεται να βρεθεί στο επίκεντρο της επικείμενης επίσκεψης του Αμερικανού υπουργού Εξωτερικών, Άντονι Μπλίνκεν, στη χώρα μας. Ο κ. Μπλίνκεν θα πραγματοποιήσει περιοδεία που θα ξεκινήσει από τη Γερμανία, θα συνεχιστεί στην Τουρκία και θα ολοκληρωθεί στην Ελλάδα.

Ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας θα φτάσει στην Αθήνα το απόγευμα της 20ης Φεβρουαρίου, όπου θα συναντηθεί με τον Έλληνα πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Την Τρίτη, ο Αμερικανός υπουργός θα έχει διμερή συνάντηση με τον ομόλογο του, Νίκο Δένδια.

Οι δύο υπουργοί θα εγκαινιάσουν τον Τέταρτο Στρατηγικό Διάλογο ΗΠΑ-Ελλάδας και θα ακολουθήσουν κοινές δηλώσεις (press availability). Επίσης, ο Άντονι Μπλίνκεν θα συναντηθεί την Τρίτη με τον πρώην πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα.

Σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε η αρμόδια για θέματα Ευρώπης υφυπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Κάρεν Ντόνφριντ, εκτίμησε ότι θα τεθούν επί τάπητος όλες οι τρέχουσες γεωπολιτικές εξελίξεις κατά τη διάρκεια των επαφών που θα έχει ο κ. Μπλίνκεν στη χώρα μας.

«Δεν μπορώ να σας πω ακριβώς τι θα συζητήσει ο υπουργός με τους ομολόγους του στην Ελλάδα, αλλά θα μπορούσα να φανταστώ ότι η ενταξιακή πορεία Δυτικών Βαλκανίων θα ήταν ένα θέμα Νομίζω ότι πολλά από τα θέματα της ευρύτερης ατζέντας, όπως η Ουκρανία και η Ρωσία, θα είναι σίγουρα στο τραπέζι, όπως φυσικά και οι σεισμοί στη γειτονική Τουρκία και στη Συρία την περασμένη εβδομάδα. Νομίζω, λοιπόν, ότι υπάρχουν πολλά θέματα που θα συζητήσει ο υπουργός με τους Έλληνες συμμάχους μας», σημείωσε η κ. Ντόνφριντ.

Επιπλέον, η Αμερικανίδα διπλωμάτης αναγνώρισε τον περιφερειακό ρόλο που επιτελεί η Ελλάδα ως βασικό μέλος του ΝΑΤΟ και της ΕΕ για την προώθηση της ευρωατλαντικής προοπτικής των Δυτικών Βαλκανίων. Όπως ανάφερε, «φυσικά η Ελλάδα είναι ένας πολύτιμος σύμμαχος μας στο ΝΑΤΟ. Είναι επίσης βασικό μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και είδαμε την Ελλάδα να παίζει σταθερά έναν ρόλο στην υποστήριξη της διεύρυνσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης ευρύτερα στα Βαλκάνια. Και στην περίπτωση αυτή, σίγουρα η Ελλάδα υπήρξε βασική υποστηρικτής της Βόρειας Μακεδονίας και των άλλων χωρών των Δυτικών Βαλκανίων όσον αφορά την επιδίωξη του ευρωατλαντικού τους μέλλοντος και την προσχώρηση τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση».

«Συγκινητική η εικόνα με Δένδια – Τσαβούσογλου»

Απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με τη βοήθεια της Ελλάδας στην Τουρκία αλλά και την επίσκεψη του Νίκου Δένδια στις σεισμόπληκτες περιοχές, η Κάρεν Ντόνφριντ αναφέρθηκε στον ρόλο των δύο νατοϊκών συμμάχων, λέγοντας ότι οι ΗΠΑ επιθυμούν οι σχέσεις των δύο χωρών να βρίσκονται στο υψηλότερο δυνατό επίπεδο.

«Η Τουρκία και η Ελλάδα είναι και οι δύο πολύτιμοι σύμμαχοι των ΗΠΑ. Και ξέρετε ότι οι ΗΠΑ έχουν επίσης παρουσία στο Αιγαίο. Έτσι, μας ενδιαφέρει πάντα να διασφαλίσουμε ότι οι σχέσεις μεταξύ των δύο συμμάχων μας είναι όσο πιο δυνατές μπορούν να είναι. Και νομίζω ότι και οι δύο χώρες έχουν παίξει σημαντικό ρόλο στην υποστήριξη της Ουκρανίας ενάντια στη ρωσική επιθετικότητα».

Υπό αυτό το πρίσμα, είπε ότι βρήκε συγκινητική την εικόνα του Νίκου Δένδια να βλέπει μαζί με τον Μεβλούτ Τσαβούσογλου την απίστευτη καταστροφή που προκάλεσε ο σεισμός στην Τουρκία.

«Νομίζω ότι θύμισε σε όλους μας τις κοινές αξίες του ανθρωπισμού και νομίζω ότι αυτό είναι πραγματικά το ζητούμενο αυτή τη στιγμή. Για αυτό υπάρχουν οι σύμμαχοι, για αυτό υπάρχουν οι φίλοι. Όταν κάποιος από εμάς έχει πρόβλημα, οι υπόλοιποι πηγαίνουμε και κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε για να βοηθήσουμε».

Λίγο νωρίτερα, εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ είχε εκφράσει την ικανοποίηση της αμερικανικής πλευράς για τη στάση της Ελλάδας, λέγοντας: «Οι Ηνωμένες Πολιτείες καλωσορίζουν την ταχύτατη ανθρωπιστική στήριξη της Ελλάδας προς τη γειτονική Τουρκία, συμπεριλαμβανομένης της ανθρωπιστικής βοήθειας και του έργου των σωστικών συνεργείων.

Χαιρετίζουμε επίσης την υποστήριξη της ελληνικής κυβέρνησης προς την ηγεσία και τον λαό της Τουρκίας για την αντιμετώπιση αυτής της τραγωδίας που αποτυπώνει τον ανθρωπισμό και την κοινή ανάγκη για αλληλεγγύη. Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεσμεύονται να υποστηρίξουν τον λαό της Τουρκίας και της Συρίας και ενθαρρύνουμε τη συνεχή υποστήριξη από τους στενούς διεθνείς εταίρους και συμμάχους μας όπως η Ελλάδα, και άλλους που βρίσκονται σε θέση να βοηθήσουν».

