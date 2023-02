Κόσμος

Σεισμός - Τουρκία: 17χρονη βγήκε ζωντανή 248 ώρες μετά τα 7,8 Ρίχτερ (εικόνες)

Ακόμη ένα θαύμα μεσα στα συντρίμμια που άφησε πίσω του ο "Εγκέλαδος'. Συνελήφθη άνδρας που προσπάθησε να αρπάξει μωρό απο νοσοκομείο.

Ένα 17χρονο κορίτσι ανασύρθηκε σήμερα ζωντανό από τα ερείπια κτιρίου που κατέρρευσε στη νότια επαρχία Καχραμανμαράς, 248 ώρες μετά τον φονικό σεισμό που έπληξε την Τουρκία και τη γειτονική Συρία.

Το κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο TRT Haber μετέδωσε τη διάσωση σήμερα.

Iste 17 yas?ndaki Aleyna Olmez'in enkazdan c?kar?lma anlar?. pic.twitter.com/IpdA78omSn — TRT HABER (@trthaber) February 16, 2023

Ο αριθμός των νεκρών από τους ισχυρούς σεισμούς που σημειώθηκαν την περασμένη εβδομάδα αυξήθηκε σε 36.187 στην Τουρκία, όπως ανακοίνωσε σήμερα η τουρκική υπηρεσία αντιμετώπισης καταστροφών AFAD.

Σύμφωνα με την AFAD, πάνω από 4.300 μετασεισμοί έχουν σημειωθεί στην πληγείσα ζώνη μετά την αρχική, ισχυρή σεισμική δόνηση.

Ο συνολικός απολογισμός σε Τουρκία και Συρία υπερβαίνει κατά πολύ τους 41.000 θανάτους στις δύο χώρες.

Άνδρας προσπάθησε να κλέψει μωρό από νοσοκομείο στην Χατάι

Ένας άνδρας συνελήφθη στην επαρχία Χατάι της Τουρκίας την ώρα που προσπαθούσε να κλέψει ένα μωρό από νοσοκομείο, εκμεταλλευόμενος το χάος που έχει προκληθεί μετά τον φονικό σεισμό που έχει καταστρέψει το νότιο τμήμα της χώρας, μετέδωσαν σήμερα τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης.

Ο 55χρονος άνδρας, που πήγε στη Χατάι από την Άγκυρα, εμφανίστηκε στην υποδοχή ιδιωτικού νοσοκομείου της πόλης Σαμαντάγκ, όπου δήλωσε ότι είναι πρώην αστυνομικός και ζήτησε να του δώσουν ένα μωρό, του οποίου ανέφερε το όνομα, μετέδωσε το πρακτορείο Anadolu.

Ο άνδρας συνελήφθη, ενώ η αστυνομία εντόπισε πάνω του αρκετές πλαστές ταυτότητες και ένα σημαντικό χρηματικό ποσό: 53.000 τουρκικές λίρες, περίπου 2.600 ευρώ. Ο ύποπτος είχε επίσης στο αυτοκίνητό του ένα όπλο «με δύο γεμιστήρες και 42 σφαίρες», σύμφωνα με το τηλεοπτικό δίκτυο NTV.

Το τουρκικό υπουργείο Οικογένειας ανακοίνωσε χθες ότι 1.396 ασυνόδευτα παιδιά έχουν καταγραφεί στις πληγείσες από τον σεισμό περιοχές. Από αυτά τα 508 έχουν παραδοθεί στις οικογένειές τους.

