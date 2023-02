Κοινωνία

Μετρό: Άνθρωπος έπεσε στις ράγες

Έκλεισαν οι σταθμοί σε Άλιμο και Ηλιούπολη

Κλειστοί είναι οι σταθμοί του μετρό Άλιμος και Ηλιούπολη, λόγω πτώσης ατόμου στις ράγες του μετρό στον Άλιμο.

Η κυκλοφορία των συρμών διεξάγεται στο τμήμα Ανθούπολη-Άγιος Δημήτριος και Αργυρούπολη-Ελληνικό.

Μεταβαίνει στην περιοχή το ΕΚΑΒ και η Πυροσβεστική

