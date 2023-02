Πολιτισμός

“Το Πρωινό” - Ντενίση: Η “ΣΜΥΡΝΗ ΜΟΥ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ”, ο Λαζόπουλος και τα Όσκαρ (βίντεο)

Γιατί είπε ότι ήταν λάθος που δεν προτάθηκε η ταινία για τα Βραβεία Όσκαρ. Τι απάντησε στην κριτική του Λάκη Λαζόπουλου. Τι είπε με τον Γιώργο Λιάγκα για τις ερωτικούς δεσμούς της και την κόρη της.

Καλεσμένη του Γιώργο Λιάγκα στην εκπομπή «Το Πρωινό» ήταν την Πέμπτη η Μιμή Ντενίση, η οποία αναφέρθηκε τόσο στα επαγγελματικά της, όσο και στην προσωπική ζωή της, αλλά και στα νέα «πυρά» που δέχθηκε από τον Λάκη Λαζόπουλο, με αφορμή την δήλωση της ότι είναι λάθος που η Ελλάδα δεν επέλεξε να στείλει ως φετινή συμμετοχή της στα Βραβεία Όσκαρ, την ταινία της «ΣΜΥΡΝΗ ΜΟΥ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ».

Η Μιμή Ντενίση, αφού εξήγησε πως αρκετές χώρες, όπως η Γερμανία και το Ιράν, έχουν φέτος στείλει υποψηφιότητες με πολιτικό θέμα, είπε ότι υπήρχαν μια σειρά από λόγοι για τους οποίους φέτος έπρεπε να προταθεί η ταινία για την Μικρασιατική Καταστροφή.

Ανέφερε μεταξύ άλλων, ότι η ταινία είχε προβληθεί σε 700 κινηματογράφους στις ΗΠΑ και είχε ήδη γίνει γνωστή στο ευρύτερο κοινό εκτός Ελλάδας, ότι φέτος υπήρχαν κι άλλες ιστορικές ταινίες στις υποψήφιες από άλλες χώρες, ότι ήταν η επέτειος 100 χρόνων από την Μικρασιατική Καταστροφή και ότι πολλοί διάσημοι Έλληνες ανά τον κόσμο είχαν δει και «διαφήμιζαν» ήδη την ταινία, θεωρώντας πως έτσι είχε περισσότερες ελπίδες η ελληνική υποψηφιότητα να είναι μεταξύ εκείνων που διεκδικούν στην τελική φάση το χρυσό αγαλματίδιο, σε σχέση με μια ταινία που δεν είναι ευρύτερα γνωστή στους σινεφίλ.

Η Μιμή Ντενίση ρωτήθηκε και για την κριτική από τον Λάκη Λαζόπουλο, μετά την δήλωση της πως η ταινία της για την Σμύρνη έπρεπε να προταθεί για τα Όσκαρ, λέγοντας πως δεν είχαν ποτέ κακές σχέσεις, ότι έχουν μάλιστα βγει μαζί για φαγητό και ότι η σάτιρα που κάνει ο Λάκης Λαζόπουλος στηρίζεται κυρίως σε στοιχεία που αναδεικνύονται κατά την κρίση αυτού που κάνει την σάτιρα ως αρνητικά, τονίζοντας πάντως ότι εκείνη δεν επιλέγει τέτοιους τρόπους στην δουλειά της.

Ερωτηθείσα από τον Γιώργο Λιάγκα μίλησε για την κόρη της και την ανάπαυλα που κάνει στις σπουδές της, πριν ασχοληθεί ακόμη πιο εντατικά με την παραγωγή θεατρικών παραστάσεων και παραγωγών για την τηλεόραση και τον κινηματογράφο, αλλά και για την προσωπική ζωή και τους έρωτες της, λέγοντας πως υπάρχουν πολλοί δεσμοί της διαχρονικά, που δεν έχουν γίνει γνωστοί στο κοινό.

