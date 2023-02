Πολιτισμός

Βρετανικό Μουσεία για τα Γλυπτά του Παρθενώνα: Συνεργαζόμαστε για μια συμφωνία win – win

Τι είπε ο Τζορτζ Όσμπορν για το ενδεχόμενο δανεισμού, αλλά και για «πράγματα που δεν μπορεί να δεχτούν, Ελλάδα και Βρετανία»

Ο διευθυντής του Βρετανικού Μουσείου, σε δηλώσεις του στο BBC, είπε πως Βρετανία και Ελλάδα συνεργάζονται για μία νέα συμφωνία «win - win» όσον αφορά τα Γλυπτά του Παρθενώνα.

Ο Τζορτζ Όσμπορν, υπογράμμισε πως Βρετανία και Ελλάδα συνεργάζονται πάνω σε μία νέα συμφωνία, κατά την οποία κάποιος θα μπορεί να δει τα Γλυπτά του Παρθενώνα τόσο στην Αθήνα όσο και στο Λονδίνο, χωρίς όμως να διευκρινίσει πώς θα μπορέσει να λειτουργήσει αυτό στην πράξη.

«Είναι πολύ δύσκολο να λυθεί το πρόβλημα», δήλωσε ο Όσμπορν και πρόσθεσε, «Αλλά νομίζω ότι υπάρχει ένας τρόπος να προχωρήσουμε μπροστά, όπου αυτά τα γλυπτά, τα Ελγίνεια Μάρμαρα, τα Γλυπτά του Παρθενώνα, θα μπορούσαν να τα δουν τόσο στο Λονδίνο όσο και στην Αθήνα και αυτό θα είναι ένα κέρδος για την Ελλάδα και για εμάς».

Όταν ρωτήθηκε αν αυτό σημαίνει δανεισμός, είπε, «Αυτό που δεν ήθελα να κάνω είναι να αναγκάσω τους Έλληνες να δεχτούν πράγματα που θεωρούν αδύνατα και εξίσου δεν μπορούν να μας επιβάλουν πράγματα που εμείς θα θεωρούσαμε αδύνατα».

