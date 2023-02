Κόσμος

Στόλτενμπεργκ σε Τουρκία: Είναι καιρός να επικυρώσετε την ένταξη Φινλανδίας και Σουηδίας

Την ένταξη των δύο χωρών μπλοκάρει η Τουρκία από τον Μάιο του 2022. Πόσες χώρες υπέγραψαν και επικύρωσαν τα πρωτόκολλα ένταξης.

Ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ Γενς Στόλτενμπεργκ κάλεσε σήμερα την Άγκυρα να υποδεχθεί στην Ατλαντική συμμαχία "τώρα" τη Φινλανδία και τη Σουηδία, τις υποψηφιότητες των οποίων για ένταξη μπλοκάρει η Τουρκία από τον Μάιο.

"Εξακολουθώ να πιστεύω πως είναι καιρός τώρα να επικυρώσετε [την ένταξη] ταυτόχρονα της Φινλανδίας και της Σουηδίας", δήλωσε ο Στόλτενμπεργκ σε συνέντευξη Τύπου με τον Τούρκο υπουργό Εξωτερικών Μεβλούτ Τσαβούσογλου.

Ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ, που πήγε στην Τουρκία για να δείξει την υποστήριξη της Συμμαχίας μετά τον καταστροφικό σεισμό της 6ης Φεβρουαρίου ο οποίος προκάλεσε τουλάχιστον 36.000 θανάτους στη χώρα, είχε αναφερθεί προχθές Τρίτη για πρώτη φορά στο ενδεχόμενο ένταξης της Φινλανδίας πριν από τη Σουηδία στη Συμμαχία.

Δήλωσε ωστόσο πως επιδιώκει να εξασφαλίσει "το ταχύτερο δυνατό" τις τελευταίες επικυρώσεις της Τουρκίας και της Ουγγαρίας για τις δύο χώρες. Ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν άφησε να εννοηθεί στις αρχές Φεβρουαρίου ότι το τουρκικό κοινοβούλιο θα μπορούσε να επικυρώσει την ένταξη της Φινλανδίας χωρίς εκείνην, που κατατέθηκε μαζί, της Σουηδίας την οποία εξακολουθεί να μπλοκάρει η Άγκυρα.

"Δεν θα ήταν ρεαλιστικό να πούμε πως η Σουηδία έχει εκπληρώσει πλήρως τις υποχρεώσεις της που απορρέουν από το πρωτόκολλο συμφωνίας που υπογράφτηκε τον Ιούνιο ανάμεσα στην Τουρκία, τη Σουηδία και τη Φινλανδία", επανέλαβε σήμερα ο επικεφαλής της τουρκικής διπλωματίας Μεβλούτ Τσαβούσογλου.

Ο Τσαβούσογλου επανέλαβε πως η Τουρκία είναι έτοιμη να "αποτιμήσει τη διαδικασία ένταξης της Φινλανδίας στο ΝΑΤΟ ξεχωριστά από εκείνην της Σουηδίας". Η Τουρκία κατηγορεί μεταξύ άλλων τη Σουηδία ότι προσφέρει καταφύγιο σε μαχητές και υποστηρικτές των Κούρδων τους οποίους χαρακτηρίζει "τρομοκράτες", κυρίως εκείνους του Εργατικού Κόμματος του Κουρδιστάν (PKK).

Οι ηγέτες των 30 χωρών μελών του ΝΑΤΟ έλαβαν την απόφαση να προσκαλέσουν τη Σουηδία και τη Φινλανδία να γίνουν μέλη της Συμμαχίας στη διάρκεια της συνόδου κορυφής στη Μαδρίτη τον Ιούλιο του 2022. Τριάντα χώρες υπέγραψαν τα πρωτόκολλα ένταξης και 28 τα επικύρωσαν. Μόνο η Τουρκία και η Ουγγαρία δεν έχουν ακόμη επικυρώσει τη συμφωνία τους.

Η απόφαση τον Ιανουάριο των σουηδικών αρχών να επιτρέψουν μια διαδήλωση μπροστά από την πρεσβεία της Τουρκίας στη Στοκχόλμη, στη διάρκεια της οποίας κάηκε ένα αντίτυπο του Κορανίου, προκάλεσε την οργή της Άγκυρας που σταμάτησε τις διαπραγματεύσεις αναβάλλοντας μια τριμερή συνάντηση που επρόκειτο να πραγματοποιηθεί τον Φεβρουάριο. Οι χώρες μέλη του ΝΑΤΟ έχουν προσφέρει 40 κοντέινερ και 20.000 αντίσκηνα για τη στέγαση των σεισμοπαθών.

