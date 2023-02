Πολιτική

Βουλή – Πολάκης: Την άρση ασυλίας του προτείνει η Επιτροπή Δεοντολογίας

Το θέμα έφθασε στην επιτροπή έπειτα από μήνυση για συκοφαντική δυσφήμιση που κατέθεσε ο βουλευτής της ΝΔ Κωνσταντίνος Μαραβέγιας.

Την άρση ασυλίας του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Παύλου Πολάκη αποφάσισε κατά πλειοψηφία να προτείνει στην Ολομέλεια η Επιτροπή Δεοντολογίας της Βουλής.

Το θέμα έφθασε στην επιτροπή έπειτα από μήνυση για συκοφαντική δυσφήμιση που κατέθεσε ο βουλευτής της ΝΔ Κωνσταντίνος Μαραβέγιας κατά του κ. Πολάκη, με αφορμή αναρτήσεις του στο Διαδίκτυο.

Υπέρ ψήφισε η ΝΔ, ο ΣΥΡΙΖΑ δεν ψήφισε, το ΠΑΣΟΚ απουσίασε, ενώ ΚΚΕ, Ελληνική Λύση, και ΜΕΡΑ25 ψήφισαν κατά.

