Στόλτενμπεργκ: Tο NATO να προετοιμαστεί για μακρά αντιπαράθεση με τη Ρωσία

«Πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι μακροπρόθεσμα, μπορεί να διαρκέσει για πολλά, πολλά χρόνια», προειδοποίησε.

Το ΝΑΤΟ πρέπει να προετοιμαστεί για μια μακρά αντιπαράθεση με τη Ρωσία, καθώς ο πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν δεν δείχνει καμία επιθυμία για ειρήνη, ένα χρόνο μετά την εισβολή στην Ουκρανία, προειδοποίησε ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ, Γενς Στόλτενμπεργκ σε συνέντευξη που παραχώρησε στο Γαλλικό Πρακτορείο.

«Ο πρόεδρος Πούτιν θέλει μια διαφορετική Ευρώπη, μια Ευρώπη όπου αυτός μπορεί να ελέγχει τους γείτονές του, όπου αυτός μπορεί να αποφασίζει τι μπορούν να κάνουν οι χώρες», ανέφερε ο Στόλτενμπεργκ, μια εβδομάδα πριν από την πρώτη επέτειο της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία.

Έπειτα από ένα χρόνο μαχών με δεκάδες χιλιάδες θύματα και στις δύο πλευρές, η Βορειοατλαντική Συμμαχία εκφράζει φόβους για μια νέα ρωσική επίθεση.

Τα 30 κράτη μέλη της Συμμαχίας παραμένουν πιο αποφασισμένα από ποτέ να διασφαλίσουν ότι η Ουκρανία θα βγει στο τέλος νικήτρια, τόνισε ο Στόλτενμπεργκ.

«Είμαστε εδώ για να διασφαλίσουμε ότι η Ουκρανία θα κερδίσει αυτόν τον πόλεμο και για να της παράσχουμε όπλα, πυρομαχικά και την υποστήριξη που χρειάζεται», είπε.

«Αν ο πρόεδρος Πούτιν κερδίσει στην Ουκρανία, θα είναι μια τραγωδία για τους Ουκρανούς. Αλλά θα είναι επίσης επικίνδυνο για όλους εμάς, επειδή αυτός και άλλοι αυταρχικοί ηγέτες θα πειστούν ότι όταν χρησιμοποιούν στρατιωτική δύναμη, μπορούν να επιτύχουν τους στόχους τους», κατέληξε.

