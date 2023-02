Υγεία - Περιβάλλον

“Υγεία πάνω απ' όλα”: Υπερ-επεξεργασμένα τρόφιμα και ποτά, αδέσποτα και αρθροπλαστική ώμου

Πλούσια για ακόμη ένα Σαββατοκύριακο είναι η θεματολογία της εκπομπής υγείας και ευεξίας, που παρουσιάζει η Φωτεινή Γεωργίου, στον ΑΝΤ1.

Ο καλύτερος τρόπος να ενημερωνόμαστε για θέματα υγείας και ευεξίας, το «Υγεία πάνω απ’ όλα», βρίσκεται κάθε Σαββατοκύριακο στον αέρα του ΑΝΤ1!

Η Φωτεινή Γεωργίου, για 11η χρονιά, παρουσιάζει τα σημαντικότερα θέματα που έχουν να κάνουν με τη σωματική και την ψυχική μας υγεία μέσα από εμπεριστατωμένες ιατρικές και επιστημονικές συμβουλές και τη δημοσιοποίηση νέων ελληνικών και διεθνών ερευνών για τη διατροφή, τις σωματικές παθήσεις και τις ψυχικές διαταραχές.

ΣΑΒΒΑΤΟ 18 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ΣΤΙΣ 10:00

- Υπερ-επεξεργασμένα τρόφιμα και ποτά: Νέα μελέτη αποκαλύπτει πώς σχετίζονται με τον καρκίνο.

- Η υπερπροστασία από τους γονείς είναι «εχθρός» της ανθεκτικότητας που αναζητούμε;

- Ποιες «δόσεις φύσης» μπορούν να λειτουργήσουν θεραπευτικά;

- ΥΓΕΙΑ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ: «Αδεσποτούλια Ξάνθης»: Το πρώτο charity shop που συγκεντρώνει μεταχειρισμένα και καινούργια προϊόντα για τη στήριξη των αδέσποτων.

ΚΥΡΙΑΚΗ 19 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ΣΤΙΣ 10:00

- Σε έξαρση τα περιστατικά επίμονου βήχα. Πώς αντιμετωπίζονται σωστά;

- Ανάστροφη αρθροπλαστική ώμου: Η αποτελεσματική τεχνική για βλάβες στον ώμο που κερδίζει έδαφος.

- Τι δείχνει η ισορροπία για την υγεία μας;

- ΥΓΕΙΑ & ΖΩΑ: Πώς γίνεται και γιατί η γαστροσκόπηση στο κατοικίδιό μας;

Συντελεστές:

Παρουσίαση – Αρχισυνταξία: Φωτεινή Γεωργίου

Σκηνοθεσία: Γιώργος Ζερβός

Δημοσιογραφική επιμέλεια – Control: Φαίη Χρυσοχόου

Οργάνωση παραγωγής: Φραγκίσκος Διακόπουλος

