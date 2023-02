Αθλητικά

Ντάνι Άλβες - σεξουαλική επίθεση: “Όχι” από τον εισαγγελέα στην αποφυλάκιση του

Εναντίον της αποφυλάκισης του Ντάνι Άλβες -έστω και προσωρινά- τάχθηκε ο εισαγγελέας της υπόθεσης για τη σεξουαλική επίθεση σε 23χρονη.



Εισήγηση να παραμείνει προφυλακισμένος ο Ντάνι Άλβες μέχρι να γίνει η δίκη για την υπόθεση της σεξουαλικής επίθεσης φέρεται να έκανε ο εισαγγελέας.

Όπως αναφέρουν τα ισπανικά ΜΜΕ, είναι αντίθετος με το αίτημα που κατέθεσε ο Βραζιλιάνος στο πλαίσιο της έφεσης να μείνει προσωρινά ελεύθερος (έστω και με βραχιολάκι).

Θεωρώντας ,λοιπόν, ότι τα στοιχεία εναντίον του είναι ατράνταχτα και κρίνοντάς τον ύποπτο φυγής, εισηγήθηκε να παραμείνει στη φυλακή ως τη δίκη (όπου κινδυνεύει με κάθειρξη ακόμα και 12 ετών).

