Υγεία - Περιβάλλον

Ποινική δίωξη στο γιατρό για το θάνατο 14χρονης μετά από τοποθέτηση γαστρικού δακτυλίου

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

O ιερέας πατέρας της 14χρονης, είχε καταγγείλει είχε υποβάλει μήνυση για ανθρωποκτονία από αμέλεια κατά του ιδιώτη γιατρού που τη χειρούργησε.

Ποινική δίωξη για κακούργημα ασκήθηκε στο γιατρό που κατηγορείται για το θάνατο 14χρονης μετά από τοποθέτηση γαστρικού δακτυλίου στη Θεσσαλονίκη.

Η μικρή Γεωργία, έφυγε λίγες ημέρες μετά την χειρουργική επέμβαση που υπεβλήθη για τοποθέτηση γαστρικού δακτυλίου, τον Ιούνιο του 2021 και σήμερα ασκήθηκε δίωξη σε βάρος του γιατρού για την κακουργηματική πράξη της θανατηφόρας έκθεσης από δόλο, για πλαστογραφία με χρήση και για την υπεξαγωγη εγγράφου.

Η εξέλιξη αυτή γίνεται μετά από κατάθεση υπομνήματος και μετά την παρουσία του ιερέα πατέρα της 14χρονης και της δικηγόρου του στον Προϊστάμενο Εισαγγελίας όπου ζητήθηκε επίσπευση της διαδικασίας.

Όπως σημειώνει η δικηγόρος της οικογένειας της Γωγώς η κ. Κική Πακιρτζίδου:

«Η οικογένεια αισθάνεται δικαίωση, έχουν περάσει σχεδόν δύο χρόνια από το τρομερό πλήγμα που δέχτηκαν με το χαμό της κόρης τους. Κάθε μέρα που περνά από τότε μέχρι και σήμερα είναι μαρτυρική για τους γονείς και τα αδέλφια της. Τώρα να πούμε ότι η δικογραφία θα διαβιβαστεί στον ανακριτή. Να επισημανθεί ότι η συμπεριφορά του γιατρού κρίθηκε ότι είχε στοιχεία δόλου και όχι αμέλειας. Βέβαια όπως γίνεται αντιληπτό αναμένονται εξελίξεις και από τον ιατρικό σύλλογο που θα πρέπει να κινηθεί άμεσα για το συγκεκριμένο γιατρό για να διενεργηθούν τα νόμιμα», καταλήγει η κ. Πακιρτζίδου.

Να σημειωθεί ότι ο πατέρας της 14χρονης, είχε καταγγείλει ιατρικό λάθος και είχε υποβάλει μήνυση για ανθρωποκτονία από αμέλεια κατά του ιδιώτη γιατρού που τη χειρούργησε σε ιδιωτική κλινική, με αποτέλεσμα να ξεκινήσει προκαταρκτική εξέταση.

πηγή: grtimes.gr

Ειδήσεις σήμερα:

12χρονη - Λύτρας: Το κορίτσι βρίσκεται σε τραγική κατάσταση (βίντεο)

Πισπιρίγκου - Κούγιας: Ο Δασκαλάκης, ο καβγάς, τα σέξι εσώρουχα και ο “κλαρινογαμπρός” (βίντεο)

Αχαΐα: Μητέρα δικάζεται για τον θάνατο του βρέφους της