Qatar Gate: Η Καϊλή παραμένει υπό κράτηση

Η απόφαση της εισαγγελίας για την Εύα Καϊλή και τον Αντόνιο Παντσέρι.

Υπό κράτηση παραμένουν Εύα Καϊλή και Αντόνιο Παντσέρι, σύμφωνα με τις πληφορορίες που διαρρέουν εν αναμονή της επίσημης ανακοίνωσης της εισαγγελίας.

Σύμφωνα με τους συνηγόρους της Ελληνίδας Ευρωβουλευτή, δεν υπάρχουν νέα στοιχεία σε βάρος της.

Κατά την ακρόαση, πρώτα τοποθετήθηκε για 10 λεπτά ο Μιχάλης Δημητρακόπουλος, πάνω από 40 λεπτά ο Σβεν Μαρίν ενώ ζήτησε και η ίδια η κ. Καϊλή να παρέμβει για ένα λεπτό.

Η Εύα Καϊλή και οι συνήγοροί της εστίασαν στο γεγονός ότι είναι μητέρα και ότι το παιδί στερείται και τον πατέρα του.

Για το λόγο αυτόν, μάλιστα, δέκα ευρωβουλευτές διαμαρτυρήθηκαν μέσω επιστολής τους στην Εισαγγελία Βρυξελλών, επικρίνοντας τις συνθήκες κράτησής της και τις ελάχιστες φορές που έχει δεχθεί επισκεπτήριο από την κόρη της.

Έχει ήδη προαναγγελθεί από τους δικηγόρους της Εύας Καϊλή ότι, αν παραταθεί η κράτησή της θα ασκήσουν έφεση.

Βάσει της διαδικασίας, η προληπτική κράτηση της κ. Καϊλή αυτή τη φορά παρατείνεται για δύο μήνες. Οι δικηγόροι της έχουν το δικαίωμα να ασκήσουν έφεση εντός εικοσιτεσσάρων ωρών και μετά από δεκαπέντε ημέρες να αποφασίσει το Εφετείο αν θα παραμείνει υπό κράτηση, ή όχι

