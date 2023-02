Αθλητικά

Τεντόγλου: Τα παπούτσια του σε δημοπρασία για τα παιδιά της Τουρκίας

Σε θερμό κλίμα η υποδοχή του Μίλτου Τεντόγλου και του προπονητή του στην Αθήνα.

(εικόνα αρχείου)

Σίγουρος για τον εαυτό του και προσβεβλημένος από την απόφαση της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας στίβου, αφίχθη επί ελληνικού εδάφους ο Μίλτος Τεντόγλου, μία ημέρα μετά την επίτευξη της νέας κορυφαίας επίδοσης στον κόσμο στο άλμα εις μήκος για το 2023 με τα 8,41μ. που σημείωσε εχθές (15/2) στο μίτινγκ κλειστού του Λιεβέν.

«Είμαι σε καλή κατάσταση. Μπορώ να κάνω 8.40 όποτε θέλω, όπως το είπα. Και παραπάνω μπορούσα απλά σταμάτησα τον αγώνα μου στο 8.41, ήταν οκ, ένα εκατοστό πάνω, ήταν ειρωνικό», ανέφερε στις πρώτες του δηλώσεις στο «Ελευθέριος Βενιζέλος» ο «χρυσός» Ολυμπιονίκης και συνέχισε: μιλώντας για το άλμα στο Τορούν που ακυρώθηκε (είχε κάνει 8,40): «Ήταν απαράδεκτο αυτό που έγινε, ήταν προσβολή για μένα και για άλλους αθλητές και για αυτό πολλοί ξένοι αθλητές με υποστήριξαν αμέσως. Καλά οι Έλληνες, εντάξει... Γέλασα πολύ, στο τέλος της ημέρας ήταν πολύ αστείο όλα αυτά που έγραφαν και όλος ο χαμός δεν το περίμενα και τους ευχαριστώ όλους».

Σε ερώτηση για το εάν ένα παπούτσι δεν κάνει τον καλό αθλητή, απάντησε: «Προφανώς αυτό ισχύει για αυτό τους κοροϊδεύουμε. Και δεν είναι μόνο αυτό, είναι και άλλα που κάνουν».

Οστό για το τι έκανε όταν του πήραν πίσω το ρεκόρ; «Κατάλαβα ότι ήταν αδικία και προσπάθησα να το εξηγήσω και σε αυτούς πρώτα απ' όλα. Ψάχνονταν, δεν ήξεραν τι τους γίνεται και ποιο καρφί ήταν οκ και ποιο όχι και τελικά είπαν ότι απαγορεύεται αυτό το καρφί στο παπούτσι, αλλά το θεώρησα αδικία, γι' αυτό κι έκανα αυτή την ανάρτηση».

Σε δημοπρασία τα επίμαχα παπούτσια

Την πρόθεση τους να κρατήσουν τα παπούτσια που στέρησαν στον Τεντόγλου την πρώτη κορυφαία εφετινή επίδοση στον κόσμο (σημειώθηκε στο Τορούν με 8,40 και ακυρώθηκε από την Παγκόσμιο Ομοσπονδία στίβου) και να διατεθούν σε δημοπρασία, προκειμένου τα χρήματα που θα συγκεντρωθούν να μοιραστούν στα παιδιά της Τουρκίας, αποκάλυψε ο προπονητής του «χρυσού» Ολυμπιονίκη, Γιώργος Πομάσκι.

Στην επιστροφή των δύο ανδρών στην Αθήνα, μία ημέρα μετά την επίτευξη της νέας κορυφαίας επίδοσης στον κόσμο στο άλμα εις μήκος για το 2023 με τα 8,41μ. που σημείωσε εχθές (15/2) ο Τεντόγλου στο μίτινγκ κλειστού του Λιεβέν, ο Πομάσκι είπε: «Έχω πει στον Μίλτο να κρατήσουμε τα παπούτσια που του ακύρωσαν το άλμα, να τα βγάλουμε σε δημοπρασία, να πάρουμε τα λεφτά για να τα δώσουμε στα παιδιά της Τουρκίας».

