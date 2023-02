Κόσμος

Δυτική Όχθη: Δυσαρέσκεια ΗΠΑ για μονομερείς κινήσεις του Ισραήλ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

«Βαθύτατα δυσαρεστημένες» είναι οι ΗΠΑ με την κίνηση του Νετανιάχου να νομιμοποιήσει εβραϊκούς οικισμούς, μονομερώς.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν "δυσαρεστηθεί βαθύτατα" από την απόφαση της ισραηλινής κυβέρνησης να νομιμοποιήσει εννέα εβραϊκούς οικισμούς στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη και να κατασκευάσει νέες κατοικίες στους υπάρχοντες εβραϊκούς οικισμούς, δήλωσε η εκπρόσωπος του Τζο Μπάιντεν, η Καρίν Ζαν-Πιέρ, αφήνοντας να εννοηθεί ότι ο Αμερικανός πρόεδρος ετοιμάζεται να υιοθετήσει σκληρότερη γραμμή απέναντι στον ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου.

"Οι Ηνωμένες Πολιτείες αντιτίθενται σθεναρά σε αυτά τα μονομερή μέτρα, που επιδεινώνουν τις εντάσεις, βλάπτουν την εμπιστοσύνη μεταξύ των δύο πλευρών και υπονομεύουν τη γεωγραφική βιωσιμότητα της λύσης των δύο κρατών", δήλωσε.

Μια τέτοια δραστηριότητα "δημιουργεί τετελεσμένα επί του εδάφους που υπονομεύουν τη λύση των δύο κρατών" μεταξύ Ισραηλινών και Παλαιστινίων, υπογράμμισε στους δημοσιογράφους η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου.

"Είμαστε βαθύτατα δυσαρεστημένοι από την ανακοίνωση των Ισραηλινών ότι θα προχωρήσουν στην ανέγερση χιλιάδων εβραϊκών οικισμών και θα νομιμοποιήσουν αναδρομικά εννέα (εβραϊκούς) οικισμούς στη Δυτική Όχθη, οι οποίοι ήταν μέχρι τώρα παράνομοι βάσει του ισραηλινού δικαίου", είπε η Ζαν-Πιέρ.

Η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου δήλωσε ότι ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Άντονι Μπλίνκεν κατέστησε σαφές σε πρόσφατη επίσκεψή του στην περιοχή ότι "όλες πλευρές θα πρέπει να απόσχουν από ενέργειες που οξύνουν τις εντάσεις και μας απομακρύνουν περισσότερο από την ειρήνη".

"Η ανέγερση (εβραϊκών) οικισμών και η δραστηριότητα στην καρδιά της Δυτικής Όχθης, συμπεριλαμβανομένης της νομιμοποίησης οικισμών, δημιουργεί τετελεσμένα που υπονομεύουν μια λύση δύο κρατών", επεσήμανε.

Ειδήσεις σήμερα:

Εικονικά σύμφωνα συμβίωσης: Νεαρός συνοριοφύλακας “παντρεύτηκε” 74χρονη για να αποφύγει τον Έβρο

Βόρεια Κορέα: Η κόρη του Κιμ Γιονγκ Ουν σε σπάνια εμφάνιση (εικόνες)

Σλοβενία: Φονική έκρηξη σε εργοστάσιο με πυροτεχνήματα (εικόνες)