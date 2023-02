Κόσμος

Σεισμός - Τουρκία: Διάσωση 12χρονου μετά από 260 ώρες (βίντεο)

Για ακόμη ένα “μικρό θαύμα” μέσα στα ερείπια κάνουν λόγο οι διασώστες, που ανέσυραν το παιδί από τα συντρίμμια, που άφησε πίσω του ο σεισμός των 7,8 Ρίχτερ.

Διασώστες ανέσυραν ζωντανό ένα 12χρονο αγόρι από τα ερείπια κτηρίου που κατέρρευσε στην επαρχία Χατάι, το βράδυ της Πέμπτης, 260 ώρες μετά τον σεισμό των 7,8 βαθμών που συγκλόνισε τη νοτιοανατολική Τουρκία.

Παρά τις λιγοστές ελπίδες για την ανεύρεση επιζώντων, δέκα ημέρες μετά το χτύπημα του σεισμού, σωστικά συνεργεία και εθελοντές δεν εγκαταλείπουν τις προσπάθειές τους στις σεισμόπληκτες περιοχές.

Η επιμονή αυτή επιβραβεύτηκε με τη διάσωση του 12χρονου Οσμάν Χαλέμπιγε, του αγοριού που διασώθηκε στη συνοικία Εκιντζί και διακομίστηκε εσπευσμένα σε νοσοκομείο, σύμφωνα με το πρακτορείο Anadolu.

12 yas?ndaki Osman Halebiye, ambulansla hastaneye kald?r?ld?. pic.twitter.com/wf75oBzqSC — TRHaber (@trhaber_com) February 16, 2023

Νωρίτερα είχε ανασυρθεί ζωντανή από τα ερείπια η 29χρονη Νεσλιχάν Κιλίτς, 258 ώρες από τους δύο σεισμούς που σκόρπισαν τον όλεθρο στην Τουρκία και τη Συρία.

«Δόξα τω Θεώ, η αδερφή μου επέζησε. Λένε ότι διατηρούσε τις αισθήσεις της, αλλά δεν καταφέραμε να τη δούμε ακόμα», δήλωσε ο Γιουσούφ Γιαλτζινόζ.

Ο γιατρός Μοχάμεντ Σεμίχ Γκεντίκ που εξέτασε την 29χρονη είπε ότι η κοπέλα ψέλλισε το όνομά της και ζητούσε να μάθει ην τύχη συγγενικών της προσώπων. Ο ίδιος διαβεβαίωσε πως η κατάστασή της είναι σταθερή.

Με βάση τον πιο πρόσφατο επίσημο προσωρινό απολογισμό της Διεύθυνσης Διαχείρισης Καταστροφών και Εκτάκτων Καταστάσεων (AFAD), μέχρι στιγμής στην Τουρκία έχουν καταμετρηθεί 38.044 νεκροί. Συνολικά, τα θύματα των σεισμών σε Τουρκία και Συρία είναι περισσότερα από 42.000.

