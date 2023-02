Life

“Ενώπιος Ενωπίω” Νίκος Μουτσινάς: Τα παιδιά, η Συνατσάκη και η σχέση με την μητέρα του

Για όλους και για όλα μίλησε ο ηθοποιός και παρουσιαστής στον Νίκο Χατζηνικολάου, κάνοντας αποκαλύψεις για την οικογένεια του και για την προσωπική του ζωή.

Ο Νίκος Μουτσινάς βρέθηκε απέναντι στον Νίκο Χατζηνικολάου, την νύχτα της Πέμπτης, στην εκπομπή «Ενώπιος Ενωπίω», στον ΑΝΤ1.

Ο ηθοποιός και παρουσιαστής μίλησε, μεταξύ άλλων, για την πολύ ιδιαίτερη σχέση αγάπης με την αείμνηστη μητέρα του, την στιγμή που της ανακοίνωσε τον σεξουαλικό του προσανατολισμό, αλλά και για την σημερινή σχέση με τον πατέρα του.

Όπως εξομολογήθηκε ο Νίκος Μουτσινάς: «Τα παιδικά μου χρόνια ήταν αυτά ακριβώς που έπρεπε να είναι για να μπορώ εγώ να είμαι αυτό που είμαι σήμερα, ό,τι κι αν είναι αυτό. Με κάποιο τρόπο δηλαδή συνέβαλαν όλοι. Συνέβαλε το κομμάτι του πατέρα που χώρισε με την μητέρα μου, πριν γεννηθώ, σήμερα έχω υπέροχες σχέσεις μαζί του αλλά δεν ήταν μαζί μας και ήταν ένα κομμάτι που με έφερε στη θέση να μπορώ να νιώσω ανεξάρτητος. Με μια μητέρα η οποία ήταν ζιβάγκο και έπρεπε να μπορέσω να φύγω από την αποπνικτική αγάπη της, με παππού και γιαγιά οι οποίοι ήταν οι παππούδες μου, οι γονείς μου, η μητέρα μου ήταν η αδελφή μου και μετά από λίγα χρόνια ήμουν ο σύντροφος της. Δηλαδή παθαίναμε και τέτοια, ναι. Τα παιδικά μου χρόνια, λοιπόν, μπορώ να πω ότι ήταν ωραία. Η μητέρα μου έλεγε να βρούμε μια γυναίκα να μας κάνει παιδί και μετά να… εξαφανιστεί γιατί δεν ήθελε να υπάρχει άλλη γυναίκα στη ζωή μου. Άμα τα ακούς είναι αστεία, άμα σου συμβαίνουν όμως, Νίκο μου, δεν είναι τόσο αστεία. Κάποια στιγμή όταν είπα στη μητέρα μου, να ήμουν 22 χρονών, «μαμά, είμαι γκέι» δεν ξέρω τι καταλάβαινε. Της πήγαινα και κορίτσια γιατί όντως υπήρχαν σχέσεις με κορίτσια οπότε τους μπέρδευα και με την χαριτωμενιά του σπιτιού σού λέει, «τώρα το παιδί μπορεί να είναι ένας ωραίος χαρακτήρας, μποέμ». Οπότε όταν της το είπα ξαφνικά αυτό, έπαθε όλα αυτά που έπρεπε να πάθει ως όφειλε σαν Ελληνίδα μάνα, τρία δευτερόλεπτα μετά είχε τελειώσει και μπορεί να είπε μέσα της πως «επιτέλους, είμαι η μοναδική γυναίκα στη ζωή του. Τι δώρο μου έκανε το παιδί μου χωρίς να του πω κάτι». Πια ήταν το διαπραγματευτικό μου χαρτί όταν μου έλεγε κάτι και της έλεγα, «μη μου ξαναμιλήσεις για αυτό, πες και ευχαριστώ». Ήταν η σχέση πολύ μπερδεμένη». Για την σχέση με τον πατέρα του, ο Νίκος Μουτσινάς είπε στον Νίκο Χατζηνικολάου «Σήμερα η σχέση με τον πατέρα είναι ωραία. Έφυγε και η μητέρα από τη μέση, που έχει μια μεγάλη σημασία γιατί ήταν ολόκληρο βουνό. Ήρθαμε ακόμα πιο κοντά γιατί δεν τον άφηνε, μην τυχόν και αγαπήσω αυτόν. Εγώ έχω περάσει πολλά ριάλιτι, μην κοιτάτε Survivor, εδώ θα ρωτήσετε. Οπότε, αφού δόθηκε ο χώρος στον άνθρωπο, μπόρεσε και αυτός να ανοίξει τα χαρτιά του και να είναι χωρίς φιλτράρισμα απέναντι μου. Είναι μια σχέση ενηλίκων. Νιώθω όμως το νοιάξιμο και την αγάπη του, αν και εγώ δεν του το δείχνω ακριβώς δυστυχώς όπως θα μπορούσε να το καταλάβει ο ίδιος». «Ζητούμενο τα παιδιά, αλλά κάθε φορά κάτι κομπλάρει» Ο δημοφιλής παρουσιαστής και ηθοποιός αναφέρθηκε στην προσωπική του ζωή, την έντονη επιθυμία να αποκτήσει δικά του παιδιά και τις προσπάθειες που έχει κάνει μέχρι σήμερα για την πραγματοποίηση της. Ο Νίκος Μουτσινάς σημείωσε χαρακτηριστικά πως «τα παιδιά με ενδιαφέρουν, όχι η οικογένεια ούτε το mainstream με σύντροφο ούτε και το να παντρευτώ. Το ζητούμενο μου είναι τα παιδιά και προφανώς, επειδή προέρχομαι μια οικογένεια που ήταν ό,τι να ΄ναι, ό,τι να 'ναι πάω και γω να φτιάξω και μου φαίνεται κανονικό. Θα ήθελα παιδιά. Δεν ξέρω αν είμαι για παιδιά, δεν ξέρω αν θα μου συμβούν τα παιδιά. Έχω κάνει κάποιες προσπάθειες και δεν έχουν φτάσει όπως μου αφηγήθηκαν. Κάθε φορά κάτι κομπλάρει, λίγο το παρακολουθώ και σκέφτομαι «βρε φίλε, μήπως σου το λέει απ' έξω απ' έξω, άστο ρε αγαπούλα μου και ηρέμησε». Το διεκδικώ απλά που σταματάμε; Σε ποια προσπάθεια σταματάμε; Εκεί είναι τώρα το ερωτηματικό μου». «Το να κάνω παιδιά απλώνεται πολύ. Με τη δουλειά, πόσες ώρες, αν θέλω αγοράσω ένα σπίτι, τι σπίτι θα πάρω, να είναι για εργένη ή οικογένεια, που να είναι και τα χρήματα στην άκρη. Που θα σταματήσεις όμως για να πεις, «να ζήσω και λίγο τελικά»; Αν δεν είναι να μου συμβεί, να μη ζήσω; Αυτή είναι η σκέψη μου», συμπλήρωσε. Ερωτηθείς από τον Νίκο Χατζηνικολάου, ο Νίκος Μουτσινάς απάντησε «Με την Μαίρη Συνατσάκη υπέγραψα ένα σύμφωνο συμβίωσης. Η Μαίρη προσφέρθηκε να με βοηθήσει σε μια διαδικασία για να μπορέσω να βρω μια παρένθετη μητέρα που θα φέρει στον κόσμο το δικό μου παιδί και δυστυχώς, από το δημαρχείο που καταθέσαμε, είδαν τα ονόματα και παντού υπάρχουν οι γνωστοί των γνωστών. Το έδωσαν στη δημοσιότητα και δεν βοήθησε καθόλου στην υπόθεση, όπως καταλαβαίνουμε, αλλιώς θα είχα φέρει το μωρό και θα το κουνούσα δίπλα μου. Η Μαίρη έκανε την υπέρτατη πράξη που θα μπορούσε να κάνει κάποιος για μένα».