ΝΒΑ – Αντετοκούνμπο: Έγραψε Ιστορία, αλλά τραυματίστηκε

Η 12η σερί νίκη για τα «ελάφια» επισκιάστηκε από τον τραυματισμό του Greek Freak, ο οποίος κινδυνεύει να χάσει το All Star.

Ασταμάτητο είναι το Μιλγουόκι, .οπού είχε ένα εύκολο βράδυ στο Σικάγο, επικρατώντας με 112-100. Ο αγώνας επισκιάστηκε από τον τραυματισμό του Γιάννη Αντετοκούνμπο στον καρπό.

Ο Έλληνας σούπερ σταρ στην προσπάθεια να κάνει ένα στοπ χτύπησε το χέρι του στο ταμπλό και αποχώρησε από τον αγώνα με εντόνους πόνους στον καρπό. Όπως έδειξαν οι πρώτες εξετάσεις δεν αντιμετωπίζει κάτι σοβαρό, αλλά η συμμετοχή του στο All Star είναι αμφίβολη.

Ο Giannis αγωνίστηκε μόλις 9,20" και σημείωσε 2 πόντους. και κατάφερε να γράψει Ιστορία, μιας κι έγινε πρώτος πασέρ για το Μιλγουόκι.

Οι Μπακς που τρέχουν σερί 12 νικών προηγήθηκαν μέχρι και 25 πόντους. Κορυφαίος για τους νικητές ήταν ο Μπρουκ Λόπεζ με 33 πόντους και 7 πόντους, με τον Τζεβόν Κάρτερ να ακολουθεί έχοντας 22 πόντους, 6 ριμπάουντ και 6 ασίστ. Από τους Μπουλς ξεχώρισε ο Νίκολα Βούτσεβιτς με 22 πόντους και 16 ριμπάουντ.

