Αθλητικά

Μητέρα Τεντόγλου: ο Μίλτος δεν χαλιέται, συνεχίζει (βίντεο)

Τι είπε στον ΑΝΤ1 η μητέρα του άλτη μας για την ακύρωση της σπουδαίας επίδοσης του. Ο προπονητής του, Γιώργος Πομάσκι αποκαλύπτει το μεγαλύτερο άλμα που έχει κάνει ο Τεντόγλου σε προπόνηση.

Στον ΑΝΤ1 και στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» μίλησε η μητέρα του Μίλτου Τεντόγλου, λίγες ώρες μετά από την επιστροφή στην Ελλάδα του αθλητή μας, ο οποίος χαρακτήρισε προσβλητικά όσα έγιναν με ευθύνη της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Στίβου, σχετικά με την ακύρωση του άλματος του, λόγω των παπουτσιών που φορούσε.

Όπως είπε η μητέρα του, ο σπουδαίος αθλητής μας, «μπορούσε να το κάνει, ήθελε να το κάνει και το έκανε. Είχε στόχους και προσπαθεί να πετύχει αυτά που ο ίδιος θεωρεί σημαντικά. Του εύχομαι καλή επιτυχία, μιλάμε πάντα πριν από κάθε αγώνα. Του έχω εμπιστοσύνη. Δεν επηρεάζεται από όλα αυτά. Εμένα το πρόβλημα μου ήταν πως νιώθει, αν τσαντίστηκε, αν στενοχωρήθηκε, αν αποδιοργανώθηκε από όλα αυτά ενόψει του απογευματινού αγώνα. Του μίλησα και μου είπε “εγώ δεν χαλιέμαι από όλα αυτά, συνεχίζω”».

Αμέσως μετά, ο προπονητής του, Γιώργος Πομάσκι, επανέλαβε ότι ο Μίλτος Τεντόγλου «μπορεί να κάνει τέτοιο άλμα και ξυπόλητος».

Όπως είπε ο Γιώργος Πομάσκι, «ο Μίλτος είναι ικανό και ιδιαίτερο παιδί. Δεν μπορούσε να μην αντιδράσει εκείνη την στιγμή. Ουσιαστικά η Ομοσπονδία ήθελαν να αποδείξει ότι δεν έχει ελατήρια μέσα στα παπούτσια».

Ερωτηθείς για το μεγαλύτερο άλμα που έχει κάνει ο Μίλτος Τεντόγλου στις προπονήσεις, ο Γιώργος Πομάσκι είπε ότι ο άλτης μας έχει επιτύχει επίδοση 8,40 μέτρων.

Σε δημοπρασία τα επίμαχα παπούτσια

Την πρόθεση τους να κρατήσουν τα παπούτσια που στέρησαν στον Τεντόγλου την πρώτη κορυφαία εφετινή επίδοση στον κόσμο (σημειώθηκε στο Τορούν με 8,40 και ακυρώθηκε από την Παγκόσμιο Ομοσπονδία στίβου) και να διατεθούν σε δημοπρασία, προκειμένου τα χρήματα που θα συγκεντρωθούν να μοιραστούν στα παιδιά της Τουρκίας, αποκάλυψε ο προπονητής του «χρυσού» Ολυμπιονίκη, Γιώργος Πομάσκι.

Στην επιστροφή των δύο ανδρών στην Αθήνα, μία ημέρα μετά την επίτευξη της νέας κορυφαίας επίδοσης στον κόσμο στο άλμα εις μήκος για το 2023 με τα 8,41μ. που σημείωσε εχθές (15/2) ο Τεντόγλου στο μίτινγκ κλειστού του Λιεβέν, ο Πομάσκι είπε: «Έχω πει στον Μίλτο να κρατήσουμε τα παπούτσια που του ακύρωσαν το άλμα, να τα βγάλουμε σε δημοπρασία, να πάρουμε τα λεφτά για να τα δώσουμε στα παιδιά της Τουρκίας».

