Διάσκεψη του Μονάχου - Μητσοτάκης: οι συναντήσεις και ο ρόλος της Ελλάδας

Τι αναμένεται να επισημάνει ο Πρωθυπουργός, στο πλαίσιο της συμμετοχής του στην 59η Διάσκεψη Ασφάλειας στο Μόναχο.

Τον ρόλο της Ελλάδας ως πυλώνα σταθερότητας, ειρήνης και ασφάλειας στην περιοχή, ως παρόχου ενεργειακής ασφάλειας, αλλά και ως αξιόπιστου εταίρου και συμμάχου στο νέο γεωπολιτικό τοπίο, που διαμορφώνει η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, αναμένεται να αναδείξει ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τις σημερινές επαφές του στην 59η Διάσκεψη Ασφαλείας του Μονάχου, σύμφωνα κυβερνητικές πηγές.

Συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια της συμμετοχής του στην 59η Διάσκεψη Ασφαλείας του Μονάχου, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα έχει συνάντηση με 17μελή διακομματική αντιπροσωπεία του αμερικανικού Κογκρέσου (16 Γερουσιαστές και ένας βουλευτής) υπό τον Γερουσιαστή Λίντσεϊ Γκράχαμ. Παρόντες στη συνάντηση, αναμένεται να είναι, μεταξύ άλλων, ο πρόεδρος της Επιτροπής Εξωτερικών Σχέσεων της Γερουσίας, Ρόμπερντ (Μπομπ) Μενέντεζ και ο Γερουσιαστής Κρις Βαν Χόλεν, μέλος της Επιτροπής Εξωτερικών Σχέσεων της Γερουσίας.

Λίγα 24ωρα πριν από την έλευση του Αμερικανού υπουργού Εξωτερικών Άντονι Μπλίνκεν στην Αθήνα -με τον οποίο ο πρωθυπουργός θα έχει συνάντηση το βράδυ της Δευτέρας, λίγο πριν εγκαινιαστεί την Τρίτη ο τέταρτος γύρος του Στρατηγικού Διαλόγου Ελλάδας-ΗΠΑ- η συνάντηση επί γερμανικού εδάφους αναμένεται να επιβεβαιώσει το άριστο επίπεδο των ελληνοαμερικανικών σχέσεων και την διακομματική αναγνώριση, που υπάρχει στο αμερικανικό Κογκρέσο για την στρατηγική σημασία της Ελλάδας.

Εξάλλου, ο κ. Μητσοτάκης αναμένεται να μιλήσει το απόγευμα σε συζήτηση για τη Μετανάστευση με τον τίτλο «Επανεκκινώντας τη Μετανάστευση: Κινούμενοι προς Ευκαιρίες». Στο ίδιο πάνελ συζήτησης με τον Κυριάκο Μητσοτάκη θα βρεθούν ακόμη η Επίτροπος Εσωτερικών Υποθέσεων της Ε.Ε. Ίλβα Γιόχανσον, η πρωθυπουργός της Τυνησίας Νατζλά Μπούντεν και η Βερόνικα Εσκομπάρ μέλος της Βουλής των Αντιπροσώπων των ΗΠΑ.

Ο πρωθυπουργός αναμένεται να επαναλάβει σύμφωνα πάντα με τις ίδιες πηγές ότι η μετανάστευση είναι ένα ευρωπαϊκό ζήτημα, που απαιτεί ευρωπαϊκή λύση, καθώς και ότι υπάρχει η ανάγκη στήριξης των χωρών πρώτης γραμμής, που προστατεύουν τα σύνορα της Ε.Ε., γεγονός, που επιβεβαιώθηκε στο τελευταίο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Εκεί, όπως λένε κυβερνητικές πηγές, αναγνωρίστηκαν βασικές ελληνικές θέσεις για την ανάγκη προστασίας των εξωτερικών συνόρων της Ε.Ε. όσο και της συνεργασίας με τρίτες χώρες. Επιπλέον, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα έχει ακόμη συναντήσεις με τον πρόεδρο της Σερβίας Αλεξάνταρ Βούτσιτς και τον πρωθυπουργό της Αλβανίας Έντι Ράμα. Αργότερα, το βράδυ, ο κ. Μητσοτάκης θα απευθυνθεί στους Έλληνες της Γερμανίας σε εκδήλωση της ΝΔ.

