Αιγάλεω: έκρηξη σε μαγαζί με φιάλες υγραερίου (εικόνες)

Τραυματίες, τρόμος και πανικός από την έκρηξη σε κατάστημα με φιάλες υγραερίου, δίπλα σε λαϊκή αγορά, στο Αιγάλεω.

Δύο άτομα φέρονται να έχουν τραυματιστεί από έκρηξη σε κατάστημα με φιάλες υγραερίου στο Αιγάλεω.

Απο την έκρξηξη, στις 07:25 το πρωί της Παρασκευης, προκλήθηκε πανικός στην περιοχή.

Επί τόπου έσπευσαν στελέχη της Πυροσβεστικής, που δεν χρειάστηκε να επέμβουν, καθώς η φωτιά είχε ήδη σβήσει, καθώς και διασώστες με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ.

Ο ένας τραυματίας φέρεται να ειναι ο ιδιοκτήτης του μαγαζιού και ο άλλος ένας παραγωγός - πωλητής λαϊκής αγοράς.

Δίπλα από το κατάστημα, που βρίσκεται επί της οδού Δημαρχείου, λειτουργεί λαϊκή αγορά τις Παρασεκυές.

Όπως μετέδωσε η εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» του ΑΝΤ1, όταν ο ιδιοκτήτης πήγε να ανοίξει το κατάστημα του, αντιλήφθηκε μια έντονη οσμή υγραερίου, δεν έκρινε όμως πως υπάρχει κάποια επικινδυνότητα. Όταν επιχείρησε να ανάψει την σόμπα υγραερίου, προκλήθηκε έκρηξη, το ωστικό κύμα της οποίας βρήκε διαφυγή προς τον δρόμο, όπου οι παραγωγοί – πωλητές έστηναν τους πάγκους τους.

Ο πάγκος που στηνόταν ακριβώς μπροστά από το κατάστημα «διαλύθηκε» από το ωστικό κύμα, ενώ τραυματίστηκε ο παραγωγός που βρισκόταν πίσω από αυτόν.

Αυτόπτης μάρτυρας είπε στην εκπομπή «Σαν σεισμός ακούστηκε και είδαμε τις ομπρέλες (σημ: των πάγκων στην λαϊκή αγορά) να πετούν στον αέρα. Ο ιδιοκτήτης του καταστήματος βγήκε από το κατάστημα μόνος του, περπατούσε, μιλούσε, είχε εγκαύματα και σκισμένα ρούχα, αλλά έδειχνε ότι ήταν «καλά». Αν γινόταν αργότερα η έκρηξη, που έχει περισσότερο κόσμο στην λαϊκή, θα είχαμε θύματα».





