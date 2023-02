Κοινωνία

Κερατσίνι: Συλλήψεις για αρπαγή 14χρονης από διαμέρισμα

Τρόμος από την εισβολή ομάδας ανδρών, μέσα στην νύχττα, στο διαμέρισμα, από όπου απήγαγαν την ανήλικη. Άμεση η εξιχνίαση της υπόθεσης

Αίσια κατάληξη είχαν οι έρευνες της Αστυνομίας για τον εντοπισμό μιας 14χρονης η οποία είχε πέσει θύμα αρπαγής από 10 άτομα μέσα από διαμέρισμα στο Κερατσίνι.

Οι αστυνομικοί που ασχολήθηκαν με την υπόθεση εντόπισαν την 14χρονη το πρωί της Παρασκευής (17/2) και συνέλαβαν τέσσερα άτομα.

Όλα ξεκίνησαν στις 3:40 τα ξημερώματα της Πέμπτης (16/2) όταν τα δέκα άτομα εισέβαλαν στο σπίτι που έμενε ένας 40χρονος Πακιστανός με την 38χρονη Ελληνίδα μητέρα της 14χρονης.

Σύμφωνα με την καταγγελία που είχε γίνει στην Αστυνομία, τα 10 άτομα που μπήκαν στο διαμέρισμα άρπαξαν την 14χρονη χωρίς τη θέληση της και εξαφανίστηκαν προς άγνωστη κατεύθυνση.

Κατά τις πρώτες πληροφορίες η αρπαγή της 14χρονης δεν έγινε με στόχο λύτρα αλλά οφείλεται σε προσωπικά κίνητρα των εμπλεκομένων.

