Μπάιντεν: Το ετήσιο τσεκ απ και η υγεία του Προέδρου των ΗΠΑ

Τι έδειξαν τα αποτελέσματα των προληπτικών εξετάσεων στις οποίες υπεβλήθη ο "πλανητάρχης".

Ο ογδοντάρης αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν, ο οποίος δεν κρύβει τη φιλοδοξία του να επανεκλεγεί στο αξίωμα, χαίρει «καλής» υγείας, είναι «ακμαίος» και απολύτως «ικανός» να ασκήσει τα καθήκοντά του, σύμφωνα με τη γνωμάτευση που συνέταξε ο γιατρός του και δόθηκε στη δημοσιότητα χθες Πέμπτη.

Ο γιατρός Κέβιν Ο’ Κόνορ, που παρακολουθεί τον κ. Μπάιντεν για πάνω από δέκα χρόνια, του έγραψε σειρά εξετάσεων, ιδίως «πολύ λεπτομερή νευρολογική εξέταση», σύμφωνα με τη γνωμάτευση που δημοσιοποιήθηκε από τον Λευκό Οίκο.

Σημείωσε πως παρατήρησε μια μικρή δερματική κάκωση στο στήθος του προέδρου και ότι δείγμα στάλθηκε για βιοψία, ως είθισται. Τα ευρήματα αναμένονται ακόμη.

Κατά τα άλλα, ο πιο ηλικιωμένος πρόεδρος στην αμερικανική Ιστορία δεν παρουσιάζει παρά ήπιες παθολογίες, χωρίς ιδιαίτερη σοβαρότητα, που αντιμετωπίζονται με τρία συνταγογραφούμενα φάρμακα, διευκρίνισε ο γιατρός.

Ο δημοκρατικός λαμβάνει έτσι θεραπεία για «μη βαλβιδική κολπική μαρμαρυγή», καρδιακή πάθηση που παραμένει «σταθερή» μετά τη θεραπεία· έχει υψηλό επίπεδο λιπιδίων στο αίμα, που επίσης διορθώνεται με θεραπεία· και αλλεργίες.

Ο Δρ. Ο’ Κόνορ διαβεβαιώνει εξάλλου πως δύο προβλήματα που είχε παρατηρήσει στην προηγούμενη εξέτασή του, τον Νοέμβριο του 2021 —το αργό βάδισμά του και ο συχνός βήχας του, που αποδίδει στην παλινδρόμηση γαστροοισοφαγικών υγρών— παραμένουν επίσης «σταθερά».

Πέραν αυτών, δεν διαπιστώθηκε κάποια αλλαγή: ο πρόεδρος των ΗΠΑ έχει ύψος 1,83 μ., σωματικό βάρος 81 κιλά, φοράει φακούς επαφής, δεν καπνίζει, δεν πίνει, αθλείται πέντε φορές την εβδομάδα.

Αρκετοί περίμεναν αυτή τη γνωμάτευση με ανυπομονησία. Ο κ. Μπάιντεν, μολονότι ότι οι δημοσκοπήσεις δεν είναι ακριβώς ενθαρρυντικές, επαναλαμβάνει καιρό τώρα πως έχει «πρόθεση» να είναι υποψήφιος για την επανεκλογή του το 2024, ενδεχομένως μπαίνοντας στο ρινγκ για τον δεύτερο γύρο της αναμέτρησης με τον προκάτοχό του Ντόναλντ Τραμπ, ήδη επισήμως στην κούρσα. Ωστόσο επισημαίνει, πράγμα που επανέλαβε πριν από λίγες ημέρες, ότι δεν έχει πάρει «οριστική» απόφαση ακόμη.

Τη 19η Νοεμβρίου 2021 ο δημοκρατικός, ο οποίος επιδεικνύοντας πλήρη διαφάνεια για την κατάσταση της υγείας του εννοεί να δείξει πόσο διαφέρει από τον ρεπουμπλικάνο προκάτοχό του, είχε υποβληθεί επίσης σε ολοκληρωμένο τσεκ-απ. Συμπεριλαμβανομένης κολονοσκόπησης με πλήρη αναισθησία, που σήμανε ότι για περίπου μιάμιση ώρα εκχώρησε τις εξουσίες του στην αντιπρόεδρό του Κάμαλα Χάρις — την πρώτη γυναίκα που απέκτησε (εφήμερα) προεδρικά προνόμια στην ιστορία των ΗΠΑ.

Καθώς τα αποτελέσματα εκείνης της εξέτασης ήταν φυσιολογικά, δεν κρίθηκε απαραίτητο να υποβληθεί εκ νέου σε αυτήν φέτος, διευκρίνισε ο Λευκός Οίκος.

«Εξέταση διανοητικής ικανότητας»;

Ο κ. Μπάιντεν δεν έχει αντιμετωπίσει κανένα σοβαρό πρόβλημα υγείας έπειτα από τη χειρουργική επέμβαση στην οποία είχε υποβληθεί για δυο ανευρύσματα το 1988. Διαγνώστηκε πως προσβλήθηκε από τον νέο κορονοϊό και παρουσίασε συμπτώματα της COVID-19 το καλοκαίρι, πάντως όχι σοβαρή μορφή της νόσου, ούτε συμπτώματα της «μακράς» COVID.

Ο αμερικανός πρόεδρος επιδεικνύει μέχρι τώρα αντοχή σπάνια για άνθρωπο της ηλικίας του, κάνοντας αλλεπάλληλες δημόσιες εμφανίσεις και συχνά ταξίδια.

Η ηλικία του ωστόσο είναι κάτι στο οποίο επιλέγει να επικεντρώνεται συχνά η ρεπουμπλικανική αντιπολίτευση. Ορισμένοι αντίπαλοι του προέδρου φθάνουν στο σημείο να λένε πως τα έχει χάσει, επικαλούμενοι στιγμές σύγχυσης, φραστικά ολισθήματα, εκφραστικές δυσκολίες...

Η Νίκι Χέιλι, η ρεπουμπλικανή 51 ετών που ανακοίνωσε πως θέτει υποψηφιότητα στην κούρσα για το 2024, αξίωσε προχθές Τετάρτη να υποβάλλεται σε εξέταση διανοητικής ικανότητας κάθε αιρετός ή υποψήφιος αιρετός άνω των 75 ετών. Άρα και ο Ντόναλντ Τραμπ, με τον οποίο θα αναμετρηθεί άλλωστε στην εσωκομματική μάχη.

Η πρώην πρεσβεύτρια των ΗΠΑ στον ΟΗΕ ευελπιστεί ότι θα κεφαλαιοποιήσει τον πόθο για ανανέωση μέρους τουλάχιστον του αμερικανικού εκλογικού σώματος, το οποίο σύμφωνα με δημοσκοπήσεις δεν θέλει ούτε δεύτερη θητεία του κ. Μπάιντεν, ούτε νέα προεδρία του κ. Τραμπ. Αν όντως κατέβει στην κούρσα, ο κ. Μπάιντεν θα κληθεί να χειριστεί ταυτόχρονα τη σκληρή προεκλογική εκστρατεία και τις υψηλές απαιτήσεις του αξιώματός του. Ως τώρα, απαντά στα ερωτήματα για την ηλικία του με χωρατά, ή με την πιρουέτα «δείτε πώς θα το κάνω!»

