Κόσμος

Βρετανία: Ο Κάρολος ήρθε αντιμέτωπος με αντιβασιλικούς διαδηλωτές (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι ζητούσαν οι διαμαρτυρόμενοι, που "υποδέχθηκαν' με πλακάτ και φωνές τον διάδοχο της Ελισάβετ στον θρόνο.

Αντιμέτωπος με αντιμοναρχικούς διαδηλωτές βρέθηκε ο βασιλιάς Κάρολος Γ' της Βρετανίας, κατά την επίσκεψή του στην πόλη Μίλτον Κέινς, 80 χιλιόμετρα βόρεια του Λονδίνου.

Ανάμεσα στο πλήθος που είχε συγκεντρωθεί για να τον υποδεχθεί, ορισμένοι ακτιβιστές ύψωσαν κίτρινα πλακάτ που έγραφαν «Όχι ο δικός μου βασιλιάς» και κάποιοι τον αποδοκίμασαν κατά την άφιξή του.

Η διαμαρτυρία οργανώθηκε από την ομάδα «Δημοκρατία» (Republic), η οποία ζητά την κατάργηση της μοναρχίας και την εγκαθίδρυση εκλεγμένου αρχηγού κράτους.

«Ρώτησα τον Κάρολο γιατί σπαταλά χρήματα για τη στέψη του. Δεν απάντησε», έγραψε σε ανάρτησή του στο Twitter ο επικεφαλής της ομάδας Republic, Γκρέιαμ Σμιθ.

Μετά τον θάνατο της βασίλισσας Ελισάβετ Β’, ύστερα από 70 χρόνια στον βρετανικό θρόνο, εγέρθηκαν ερωτήματα σχετικά με το μέλλον της μοναρχίας. Η βασιλική οικογένεια δέχθηκε επίσης νέες επικρίσεις πρόσφατα από τον μικρότερο γιο του βασιλιά Καρόλου, τον πρίγκιπα Χάρι και τη σύζυγό του Μέγκαν.

Στο Μίλτον Κέινς, ο βασιλιάς Κάρολος Γ’ αγνόησε τα σφυρίγματα αποδοκιμασίας και χαιρέτισε δια χειραψίας αρκετούς από τους παρευρισκόμενους, ορισμένοι από τους οποίους φώναζαν «God save the King» (O Θεός να σώζει τον Βασιλέα) προσπαθώντας να καταπνίξουν τις φωνές των αντιμοναρχικών.

Δεν ήταν η πρώτη φορά που ο βασιλιάς Κάρολος βρέθηκε αντιμέτωπος με τέτοιες διαμαρτυρίες μετά τον θάνατο της μητέρας του. Σε ορισμένες περιπτώσεις ακτιβιστές πέταξαν αυγά προς το μέρος του.

Πρόστιμο 100 λιρών επιβλήθηκε σε 21χρονο που πέταξε αυγό στον βασιλιά τον Δεκέμβριο στο Λούτον.

Ένας μαθητής περιμένει την δίκη του επειδή προσπάθησε τον Νοέμβριο, με τον ίδιο τρόπο, να εκφράσει την αποδοκιμασία του κατά την επίσκεψη του Καρόλου στην πόλη Γιορκ της βορειοανατολικής Αγγλίας.

Ειδήσεις σήμερα:

“Ενώπιος Ενωπίω” Νίκος Μουτσινάς: Τα παιδιά, η Συνατσάκη και η σχέση με την μητέρα του

Κολωνός - 12χρονη: οι βιασμοί στο ιατρείο “παρουσία” ασθενών και οι απολογίες

“Άγιος Στυλιανός”: Νεκρό παιδί 2,5 ετών στο βρεφοκομείο