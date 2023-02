Οικονομία

Φυσικό αέριο: Σε χαμηλό 17 μηνών οι τιμές του

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης για το ευρωπαϊκό φυσικό αέριο έπεσαν κάτω από τα 50 ευρώ για πρώτη φορά εδώ και 17 μήνες, καθώς υποχωρεί η χειρότερη ενεργειακή κρίση της περιοχής εδώ και δεκαετίες.

Οι τιμές έχουν υποχωρήσει περισσότερο από 80% από την κορύφωσή τους τον Αύγουστο, όταν οι περικοπές φυσικού αερίου της Ρωσίας έπληξαν την Ευρώπη με επιπλέον κόστος περίπου 1 τρισεκατομμυρίου δολαρίων, πλήττοντας την οικονομία της περιοχής και ωθώντας τον πληθωρισμό στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων δεκαετιών. Τώρα, η ήπειρος βλέπει απότομη ανάκαμψη καθώς ο σχετικά ήπιος καιρός, οι προσπάθειες για μείωση της κατανάλωσης ενέργειας και οι εισροές υγροποιημένου φυσικού αερίου από τις ΗΠΑ στο Κατάρ δίνουν ανάσες, σύμφωνα με το euro2day.gr.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του μήνα αναφοράς υποχώρησαν έως και 4,8% στα 49,5 ευρώ ανά μεγαβατώρα το πρωί στο Άμστερνταμ. Αυτό είναι το χαμηλότερο επίπεδο κλεισίματος από τα τέλη Αυγούστου 2021. Το συμβόλαιο έχει χάσει περίπου 35% μέχρι στιγμής φέτος.

Οι τιμές μπορεί να κινηθούν εκ νέου ανοδικά, εάν υπάρχει παρατεταμένος κρύος καιρός πριν από το τέλος του χειμώνα ή διακοπές στον εφοδιασμό, σημειώνει το Bloomberg. Ο ανταγωνισμός με την Ασία για το LNG θα μπορούσε να δημιουργήσει επίσης κίνδυνο. Προς το παρόν, τα υψηλά επίπεδα αποθήκευσης παρέχουν μια ασφάλεια για την Ευρώπη, ένδειξη αισιοδοξίας ότι η περιοχή μπορεί να τα καταφέρει αυτόν τον χειμώνα και τον επόμενο.

