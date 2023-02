Πολιτισμός

“Παιδικό Πανεπιστήμιο”: πότε γίνονται οι αιτήσεις

Για δεύτερη χρονιά υλοποιείται το πρόγραμμα για μαθητές δημοτικών σχολείων και γυμνασίων.

Σε ανακοίνωση της Περιφέρειας Αττικής αναφέρονται τα εξής:

«Για δεύτερη φορά πραγματοποιείται, με πρωτοβουλία του Περιφερειάρχη Αττικής Γ. Πατούλη, η Δράση «Παιδικό Πανεπιστήμιο» μετά και την επιτυχημένη πιλοτική της διοργάνωση το 2020.

Συγκεκριμένα, η Δράση «Παιδικό Πανεπιστήμιο» διοργανώνεται από το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Αττικής, στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Κέντρο Καινοτομίας Περιφέρειας Αττικής», χρηματοδοτείται από το ΕΠ Αττική 2014-2020 και αφορά στη διεξαγωγή μαθημάτων για τους μαθητές Δημοτικών Σχολείων και Γυμνασίων της Περιφέρειας Αττικής με τη μορφή διαλέξεων, σεμιναρίων και εργαστηρίων σε χώρους Φορέων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης και Ερευνητικών Ιδρυμάτων της Περιφέρειας. Οι μαθητές θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά τις Επιστήμες και την Έρευνα, να ικανοποιήσουν την περιέργειά τους και να κατανοήσουν πώς η εφαρμογή των Επιστημών και της Έρευνας οδηγεί σε τεχνολογία, πρακτικές λύσεις και καινοτομία.

Η Δράση είναι εντελώς δωρεάν για τους συμμετέχοντες μαθητές/μαθήτριες, θα πραγματοποιηθεί την περίοδο Μάρτιος-Μάιος 2023 και περιλαμβάνει δύο παράλληλα Προγράμματα Σπουδών:

το Πρόγραμμα-1 (Π1) που απευθύνεται σε μαθητές/μαθήτριες τάξεων Δ΄, Ε΄ και Στ΄ Δημοτικού (ανώτατος αριθμός μαθητών 200) και

το Πρόγραμμα-2 (Π2) που απευθύνεται σε μαθητές/μαθήτριες Γυμνασίου (ανώτατος αριθμός μαθητών 200).

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι οι μαθητές/μαθήτριες των Δ΄, Ε΄, Στ΄ τάξεων Δημοτικού Σχολείου καθώς και των τριών τάξεων Γυμνασίου, της Περιφέρειας Αττικής. Η κατάθεση των αιτήσεων συμμετοχής θα γίνει ηλεκτρονικά σε ειδική πλατφόρμα: https://kidsuniversity.innovationattica.gr/aitisi, η οποία θα είναι διαθέσιμη από τη Δευτέρα 20 Φεβρουαρίου 2023 στις 9πμ, έως την Παρασκευή 24 Φεβρουαρίου 2023 στις 9μμ.

Για την επιλογή των μαθητών/τριών θα ακολουθηθεί η χρονική σειρά υποβολής της αίτησης στην ηλεκτρονική πλατφόρμα, μέχρι εξαντλήσεως των 200 διαθέσιμων θέσεων σε κάθε πρόγραμμα και θα τηρηθεί κατάλογος 50 επιλαχόντων ανά πρόγραμμα, ομοίως σύμφωνα με τη χρονική σειρά των υποβολών. Τα αποτελέσματα της επιλογής θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα της Δράσης την Τρίτη 28 Φεβρουαρίου 2023.

Κάθε Πρόγραμμα Σπουδών είναι οργανωμένο σε Θεματικές Ενότητες διαφορετικών γνωστικών αντικειμένων και περιλαμβάνει εργαστήρια και διαλέξεις που θα παραδίδονται τα Σάββατα, από επιστημονικό προσωπικό στους χώρους των ιδρυμάτων που συμμετέχουν στη Δράση. Για την τρέχουσα περίοδο λειτουργίας του Παιδικού Πανεπιστημίου, τα συμμετέχοντα ιδρύματα είναι τα εξής:

Οι Θεματικές Ενότητες (ΘΕ) Μαθημάτων του κάθε Προγράμματος Σπουδών είναι οι εξής:

Πρόγραμμα 1 – Π1 (Δημοτικό)

ΘΕ.1 - Ρώτα έναν Επιστήμονα, ΕΚΠΑ

ΘΕ.2 - Astronomy to go, ΕΑΑ

Πρόγραμμα 2 – Π2 (Γυμνάσιο)

ΘΕ.1 - Σε ρόλο Πυρηνικού Επιστήμονα, ΕΚΠΑ

ΘΕ.2 - Τουρισμο-ερευνώ, ΟΠΑ

ΘΕ.3 - Όταν η Έρευνα σε οδηγεί στον κόσμο της Νομικής, ΕΚΠΑ

Ο Περιφερειάρχης Αττικής Γ. Πατούλης επισημαίνει σχετικά: «Μέσα από στοχευμένες δράσεις και πρωτοβουλίες στηρίζουμε τις νέες γενιές, επενδύοντας στη γνώση και στην καινοτομία. Τα παιδιά μας είναι το μέλλον και οφείλουμε να διαμορφώσουμε τις συνθήκες και να τους δώσουμε κίνητρα προκειμένου να μείνουν και να εργαστούν στην πατρίδα μας, προσφέροντας τις γνώσεις και την εμπειρία τους. Θα συνεχίσουμε δυναμικά και με άλλες πρωτοβουλίες με αναπτυξιακό πρόσημο».

