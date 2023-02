Παράξενα

Εικονικά σύμφωνα συμβίωσης: Νεαρός συνοριοφύλακας “παντρεύτηκε” 74χρονη για να αποφύγει τον Έβρο

Σε εξέλιξη η έρευνα για τους νέους συνοριοφύλακες που ανακάλυψαν τη «φάμπρικα γάμων» για να αποφύγουν την τοποθέτησή τους στα σύνορα.

Κραυγαλέες περιπτώσεις εικονικών συμφώνων συμβίωσης φαίνεται πως θα ανακύψουν από την έρευνα που έχει διαταχθεί για τους νέους συνοριοφύλακες που ανακάλυψαν τη «φάμπρικα γάμων» για να αποφύγουν την τοποθέτησή τους στα σύνορα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, σε μία περίπτωση συνοριοφύλακας, περίπου 25 ετών, εμφανίζεται να έχει συνάψει σύμφωνο συμβίωσης με 74χρονη. Και μπορεί, όπως σχολιάζουν δηκτικά αρμόδιες πηγές, ο έρως χρόνια να μην κοιτά, εντούτοις στην προκειμένη περίπτωση μάλλον δεν πρόκειται για μία… τυπική περίπτωση έρωτα που οδήγησε σε γάμο.

Σε μία άλλη περίπτωση συνοριοφύλακας υπέγραψε σύμφωνο συμβίωσης με συνάδελφό του, με τον οποίο συνυπήρχαν στην ίδια «φουρνιά» προσλήψεων. Πηγές της λεωφόρου Κατεχάκη σημειώνουν ότι ένας στους τρεις, από τους συνολικά 250 νέους συνοφιορύλακες, εμφανίζεται να έχει υπογράψει σύμφωνο συμβίωσης.

Την έρευνα παρακολουθεί στενά ο Γενικός Περιφερειακός Αστυνομικός Διευθυντής Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, υποστράτηγος Πασχάλης Συριτούδης. Πρόκειται για μία δύσκολη έρευνα, καθώς σε αρκετές περιπτώσεις -που δεν είναι τόσο κραυγαλέες όσο οι παραπάνω- είναι εξαιρετικά δύσκολο να αποδειχθεί ότι το σύμφωνο είναι «fake».

Πληροφορίες αναφέρουν ότι θα ληφθούν καταθέσεις από όλους τους συνοριοφύλακες που έχουν υπογράψει σύμφωνο συμβίωσης. Σημειώνεται ότι πριν ξεκινήσει να «διαρρέει» στους κόλπους των νέων συνοριοφυλάκων το «κόλπο» της μοριοδότησης μέσω του συμφώνου συμβίωσης, οι «παντρεμένοι» δεν ξεπερνούσαν τους οχτώ.

Υπενθυμίζεται ότι με εντολή του Τάκη Θεοδωρικάκου το αρχηγείο της ΕΛ.ΑΣ. είχε διατάξει προ ημερών διοικητική έρευνα.

