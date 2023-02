Αθλητικά

F1: Ο Ζιντάν αναλαμβάνει… ενεργό “ρόλο”

Τι ανακοίνωσε ο ίδιος ο Ζιζού, για την ενασχόληση του ενεργά με τον χώρο του μηχανοκίνητου αθλητισμού και δη της Φόρμουλα Ένα.

Αναζητώντας τον επόμενο σταθμό της προπονητικής του καριέρας, ο Ζινεντίν Ζιντάν, άνοιξε ένα νέο κεφάλαιο στην ζωή του, καθώς συμφώνησε να αναλάβει χρέη brand ambassador της εταιρείας Alpine.

Ο «Ζιζού» ήταν παρών στην βραδιά παρουσίασης της νέας έκδοσης του 2023 της γαλλικής ομάδας, που έγινε στο Λονδίνο και σ' αυτόν τον νέο ρόλο, που αποτελεί μέρος ενός συνεταιριστικού έργου, θα έχει ως στόχο, την ενσωμάτωση των νέων στον κόσμο του μηχανοκίνητου αθλητισμού.

«Συνάντησα τον Λοράν Ροσι (σ.σ. Γενικός Διευθυντής της Alpine) και την ομάδα του σε ένα Grand Prix και όλα άρχισαν από εκεί. Είχαν ένα σχέδιο. Να δώσουν στους νέους ίσες ευκαιρίες και αυτό με ενδιέφερε. Είχα λίγο χρόνο και είναι σημαντικό να αναδείξω τα ενδιαφέροντα σχέδια», δήλωσε σχετικά ο Ζιντάν, αιτιολογώντας την απόφαση του.

Η Formula 1 στον Όμιλο ΑΝΤΕΝΝΑ αποκλειστικά για 3 χρόνια

Ο Όμιλος ΑΝΤΕΝΝΑ, παρών στις σημαντικότερες στιγμές του παγκόσμιου αθλητισμού, εξασφάλισε τα δικαιώματα μετάδοσης του παγκόσμιου πρωταθλήματος της Formula 1 για τα επόμενα τρία χρόνια (2023-2025).

Το κορυφαίο γεγονός του μηχανοκίνητου αθλητισμού, με περισσότερους από 500 εκατομμύρια πιστούς θαυμαστές και 1,5 δισεκατομμύριο τηλεθεατές παγκοσμίως, επιστρέφει στον Όμιλο ΑΝΤΕΝΝΑ μετά από 13 χρόνια. Η Formula 1 έρχεται σε ζωντανή και αποκλειστική μετάδοση σε ΑΝΤ1 και ΑΝΤ1+ για να μας ταξιδέψει στις πιο διάσημες διαδρομές του κόσμου και να προσφέρει μοναδικό θέαμα.

Οι λάτρεις της Formula 1 θα απολαύσουν στον ΑΝΤ1, ζωντανά τα 23 Grand Prix και τα 6 Sprint Races του 2023, καθώς και τις πιο δυνατές στιγμές των κατατακτήριων δοκιμών, πλούσιο ρεπορτάζ και αποκλειστικές συνεντεύξεις από τους κορυφαίους πιλότους.

Το ΑΝΤ1+ θα μεταδώσει αποκλειστικά τα 63 Free Practices και τα 23 Qualifying Sessions, ενώ θα μεταδίδει παράλληλα με τον ΑΝΤ1 όλα τα Grand Prix και τα Sprint Races. Επιπλέον, στο ΑΝΤ1+ θα υπάρχει η δυνατότητα catch up κάθε Grand Prix, ενώ οι συνδρομητές μπορούν να βλέπουν όλο το περιεχόμενο από οποιαδήποτε συσκευή, οποιαδήποτε στιγμή, χωρίς διαφημίσεις. Από την Παρασκευή 3 Μαρτίου, οι πιλότοι παίρνουν θέση, οι κινητήρες ανάβουν και οι φίλοι της Formula 1 στην Ελλάδα δίνουν ραντεβού σε ΑΝΤ1 και ΑΝΤ1+ για να απολαύσουν τους σπουδαίους αγώνες της χρονιάς και να ζήσουν μοναδικές συγκινήσεις πατώντας γκάζι στις πίστες της κορυφαίας διοργάνωσης. Ειδήσεις σήμερα:

