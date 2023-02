Αθλητικά

Μπαρτσελόνα: ο Μέσι “έριξε πόρτα” μέσω του… πατέρα του

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ξεκάθαρος για τις προθέσεις του “ψύλλου” ήταν ο Χόρχε Μέσι, ερωτηθείς για το ενδεχόμενο μετακίνησης του σούπερ σταρ στην παλιά ομάδα του.

Ο πατέρας του Λιονέλ Μέσι, απέκλεισε το ενδεχόμενο επιστροφής του διάσημου Αργεντινού στην Μπαρτσελόνα, μετά το τέλος της τρέχουσας αγωνιστικής περιόδου, οπότε και λήγει το συμβόλαιο του με την Παρί Σεν Ζερμέν.

Μιλώντας σε δημιοσγράφους στο αεροδρόμιο «El Prat», ο Χόρχε Μέσι, δήλωσε μεταξύ άλλων: «Δεν νομίζω ότι ο Λέο θα παίξει ξανά για την Μπάρτσα. Οι προϋποθέσεις δεν πληρούνται. Δεν έχουμε μιλήσει με τον Λαπόρτα και δεν υπάρχει κάποια πρόταση».

Όσον αφορά στο μέλλον του κορυφαίου ποδοσφαιριστή της σύγχρονης εποχής, τα ενδεχόμενα δεν είναι πολλά, καθώς εκτός απροόπτου κι εάν επιβεβαιωθεί η εκτίμηση του πατέρα του για την Μπαρτσελόνα, είτε θα συνεχίσει την καριέρα του στην γαλλική πρωτεύουσα, είτε θα μεταγραφεί σε ομάδα του Κόλπου ή του MLS.





Ειδήσεις σήμερα:

Κολωνός - 12χρονη: οι βιασμοί στο ιατρείο “παρουσία” ασθενών και οι απολογίες

“Ενώπιος Ενωπίω” Νίκος Μουτσινάς: Τα παιδιά, η Συνατσάκη και η σχέση με την μητέρα του

“Άγιος Στυλιανός”: Νεκρό παιδί 2,5 ετών στο βρεφοκομείο