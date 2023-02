Πολιτική

Βουλή: Η Αδαμοπούλου ανεξαρτητοποιήθηκε ξανά

Λίγους μήνες μετά απο την προσχώρηση της σε άλλο κόμμα, η βουλευτής ανακοίνωσε πως είναι και πάλι ανεξάρτητη.

Η Αγγελική Αδαμοπούλου, που μόλις πριν από 60 ημέρες είχε ενταχθεί στον ΣΥΡΙΖΑ, έστειλε επιστολή στον Πρόεδρο της Βουλής, ενημερώνοντας ότι ανεξαρτητοποιείται.

Είανι η δεύτερη φορά που ανεξαρτητοποιείται η βουλευτής.

Η πρώτη ήταν όταν έφυγε απο την Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΜέΡΑ25, ανήμερα στην Ημέερα της Γυναίκας, το 2022.

Η κ. Αδαμοπούλου είχε αποχωρήσει από το κόμμα του Γιάνη Βαρουφάκη πριν από περίπου έναν χρόνο, τον Μάρτιο του 2022, καταγγέλλοντας αντιδημοκρατικές πρακτικές στην λειτουργία του κόμματος.

Λίγες ημέρες πριν απο τα Χριστούγεννα, τον Δεκέμβριο του 2022, η Αγγελική Αδαμοπούλου συναντήθηκε με τον Αλέξη Τσίπρα, στα γραφεία του κόμματος στην Κουμουνδούρου και συμφώνησαν να προσχωρήσει η κ. Αδαμοπούλου στο κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης.

Όπως έγραψε τότε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξης Τσίπρας: "Η Αγγελική Αδαμοπούλου συστρατεύεται στην κοινή μας προσπάθεια να φέρουμε μια ώρα αρχύτερα την πολιτική αλλαγή και τη δικαιοσύνη παντού. Καλωσόρισες, Αγγελική, στην Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συμμαχία!".

Σε ανάρτησή της στα sicial media, η κ. Αδαμοπούλου αναφέρει τα εξής:

«Θέλω να ενημερώσω τους συμπολίτες μου ότι, κατόπιν περισυλλογής και αμιγώς προσωπικής συνειδητής απόφασης, αποφάσισα να μην είμαι υποψήφια στις προσεχείς εκλογές. Προς αποφυγή παρερμηνειών, δεν προτίθεμαι να είμαι υποψήφια με καμία παράταξη δεδομένου ότι δεν επιθυμώ να συμμετέχω στον πολιτικό στίβο στο προσεχές μέλλον. Προς τούτο, και ενόψει της αυριανής συνεδρίασης της Πολιτικής Γραμματείας του Σύριζα- ΠΣ για τις υποψηφιότητες Βουλευτών στις προσεχείς εκλογές, κοινοποίησα στον Πρόεδρο του Σύριζα-ΠΣ, Αλέξη Τσίπρα την απόφασή μου να μην συμπεριληφθώ στην ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης. Σήμερα επίσης κοινοποίησα στον Πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων, κ.Κωνσταντίνο Τσούλα και στον Αλέξη Τσίπρα, την απόφαση αποχώρησής μου από την κοινοβουλευτική ομάδα του Σύριζα-ΠΣ. Εκφράζω για άλλη μία φορά τις ευχαριστίες μου στον Αλέξη Τσίπρα για την πρότασή του να προσχωρήσω στην παράταξη της οποίας ηγείται. Δηλώνω εκ των προτέρων ότι οποιαδήποτε έκκληση να παραδώσω την έδρα μου θα αποβεί άκαρπη. Η έδρα αυτή ανήκει στους συμπολίτες μου που με τίμησαν με την ψήφο τους και σε αυτούς θα την παραδώσω μόλις λήξει η θητεία μου. Με σαφή πατριωτικό προσανατολισμό για μια καλύτερη και δικαιότερη Ελλάδα, για το κράτος δικαίου, τη Δημοκρατία, την ισότητα και τον ανθρωπισμό, με σημαία μου ότι αυτοσκοπός της πολιτικής και της εκάστοτε παράταξης πρέπει να είναι ο Άνθρωπος και η αξιοπρέπειά του, συνεχίζω τον συλλογικό αγώνα ενάντια στις νεοφιλελεύθερες πολιτικές φτωχοποίησης των συμπολιτών μου, συρρίκνωσης των δικαιωμάτων τους και εκποίησης των δημοσίων αγαθών. Συνεχίζω επίσης την άσκηση των κοινοβουλευτικών καθηκόντων μου, εντός Βουλής και στους δρόμους όπου κερδίζονται οι αγώνες».

