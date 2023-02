Κοινωνία

ΕΛΑΣ: Εξιχνιάστηκαν δυο ανθρωποκτονίες με κίνητρο τη ληστεία

Χειροπέδες σε 5 αλλοδαπούς μέλη της εγκληματικής οργάνωσης που ευθύνονται για τις ανθρωποκτονίες, αλλά και για απόπειρες με στόχο τη ληστεία.

Στην εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που διέπραττε ληστείες με ιδιαίτερη σκληρότητα, προχώρησαν οι αστυνομικές Αρχές.

Συνελήφθησαν πέντε μέλη της, μεταξύ των οποίων κι αυτό που είχε τον αρχηγικό ρόλο στη συμμορία.

Εξιχνιάστηκαν δυο ανθρωποκτονίες με κίνητρο τη ληστεία κι ακόμη τρεις περιπτώσεις ληστειών και αποπειρών ανθρωποκτονιών

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Ελληνικής Αστυνομίας:

Από την Τμήμα Εγκλημάτων κατά Ζωής και Προσωπικής Ελευθερίας, της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής, εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση που διέπραττε ληστείες με ιδιαίτερη σκληρότητα.

Για την υπόθεση, προηγήθηκε ενδελεχής έρευνα και αξιοποίηση πληροφοριακών στοιχείων, ενώ στο πλαίσιο συντονισμένης αστυνομικής επιχείρησης, συνελήφθησαν απογευματινές ώρες χθες, Πέμπτη 16 Φεβρουαρίου 2023, σε περιοχή της Αθήνας, πέντε (5) μέλη της οργάνωσης, μεταξύ των οποίων και το αρχηγικό.

Όπως προέκυψε από την προανακριτική έρευνα, τα μέλη της οργάνωσης τουλάχιστον από τον Σεπτέμβριο του 2022, συγκρότησαν και εντάχθηκαν σε εγκληματική ομάδα, με διακριτούς ρόλους και διαρκή δράση για τη διάπραξη ανθρωποκτονιών και ληστειών στην ευρύτερη περιοχή των Αθηνών, με σκοπό την αποκόμιση παράνομου κέρδους.

Ειδικότερα, το αρχηγικό μέλος λειτουργώντας ως ιθύνων νους ήταν υπεύθυνος για το συντονισμό των επιθέσεων, τα άλλα τρία (3) μέλη δρούσαν από κοινού με το αρχηγικό στις βιαιοπραγίες κατά των θυμάτων, ενώ το πέμπτο είχε ρόλο «τσιλιαδόρου».

Ως προς τον τρόπο δράσης (modus operandi), τα μέλη της οργάνωσης έχοντας ως «ορμητήριο» δύο οικίες σε περιοχές του κέντρου της Αθήνας, πραγματοποιούσαν τις ληστείες, είτε με την εισβολή σε καταστήματα, είτε με αιφνιδιαστικές επιθέσεις στο δρόμο, κατά τις οποίες χρησιμοποιούσαν ιδιαίτερη βιαιότητα (χρήση μαχαιριού και κατά περίπτωση πιστολιού) σε βάρος των θυμάτων τους.

Σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στις οικίες «ορμητήρια» βρέθηκαν και κατασχέθηκαν είδη ρουχισμού και μαχαίρι που χρησιμοποιούσαν κατά τις ληστρικές επιθέσεις.

Από την μέχρι τώρα έρευνα προέκυψε ότι οι κατηγορούμενοι έχουν διαπράξει δύο ανθρωποκτονίες με κίνητρο τη ληστεία σε βάρος ημεδαπού και αλλοδαπού καθώς και τρείς περιπτώσεις ληστειών και αποπειρών ανθρωποκτονιών σε βάρος τριών αλλοδαπών στην ευρύτερη περιοχή του κέντρου της Αθήνας.

Αξίζει να σημειωθεί ότι, για δύο από τους συλληφθέντες εκκρεμούν σε βάρος τους ένταλμα σύλληψης και δικαστικές αποφάσεις για ομοειδή αδικήματα.

Οι συλληφθέντες, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος τους για τα αδικήματα της εγκληματικής οργάνωσης, ανθρωποκτονίας και ληστείας, οδηγούνται στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.





