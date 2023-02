Ζώδια

Ζώδια - Λίτσα Πατέρα: Η Αφροδίτη και οι εξαπατήσεις (βίντεο)

Αναλυτικές προβλέψεις για όλα τα ζώδια από την Λίτσα Πατέρα, αστρολόγο της εκπομπής “Το Πρωινό” του ΑΝΤ1.

«Έχω να σας πω πολύ ωραία πράγματα και χαρούμενα και ευχάριστα. Από την Δευτέρα έχουμε Νέα Σελήνη στους Ιχθύες και η διαίσθηση, ο έρωτας, η φιλανθρωπία, ότι μπορούμε να δώσουμε στους άλλους είναι σε πρώτο πλάνο», είπε η Λίτσα Πατέρα στον Γιώργο Λιάγκα, στην κουβέντα που έκαναν στην έναρξη της ενότητας με τις αστρολογικές προβλέψεις στην εκπομπή «Το Πρωινό», την Παρασκεύη.

Η αστρολόγος είπε ακόμη ότι «μέσα στο Σαββατοκύριακο, η Αφροδίτη κάνει μια ωραία όψη με τον Πλούτωνα και αναγεννιούνται παλιοί έρωτες ή μπορούμε να ανανεώσουμε τις σχέσεις με τα αγαπημένα μας πρόσωπα και ο Ήλιος μπαίνει στους Ιχθύες».

Η Λίτσα Πατέρα, αφού επεσήμανε πως η αστρολογία είναι παρούσα για να επιβεβαιώνει γεγονότα, αναφέρθηκε σε Ιχθύες, Διδύμους, Παρθένους και Τοξότες των τελευταίων ημερών, καλώντας τους να σημειώσουν την ημερομηνία και προσθέτοντας ότι «σε έναν μήνα ο Άρης φεύγει από τους Διδύμους και θα έρθουν στο προσκήνιο πολλές εξαπατήσεις».

Αμέσως μετά, η Λίτσα Πατέρα, χωρίς να έχει στο πλευρό της την Μαρία Κορινθίου, που λείπει ορισμένες ημέρες από την εκπομπή, καθώς υποβλήθηκε σε μια μικρή, επιτυχή, χειρουργική επέμβαση, αναφέρθηκε στις αναλυτικές προβλέψεις της για κάθε ζώδιο.

Παρακολουθήστε τις αστρολογικές προβλέψεις από την Λίτσα Πατέρα, στην εκπομπή «Το Πρωινό»:





