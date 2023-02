Συνταγές

Τυρόπιτα Θράκης από την Αργυρώ Μπαρμπαρίγου

Η Αργυρώ Μπαρμπαρίγου μας εξηγεί πως θα πετύχουμε το πιο γευστικό αποτέλεσμα, που θα ξετρελάνει μικρούς και μεγάλους.

Συνταγή για μια αλλιώτικη τυρόπιτα, σαν τυρόψωμο, ετοίμασε στην κουζίνα της εκπομπής «Το Πρωινό», η Αργυρώ Μπαρμπαρίγου, την Παρασκευή, λέγοντας ότι η θρακιώτικη τυρόπιτα, θυμίζει κάτι ανάμεσα σε τυρόπιτα και τυρόψωμο!

Όπως είπε η Αργυρώ Μπαρμπαρίγου, Λίγα και απλά υλικά που δίνουν απίστευτη νοστιμιά!

Υλικά για την τυρόπιτα Θράκης

1 kg αλεύρι για όλες τις χρήσεις

2 κύβους νωπή μαγιά ή 2 φακελάκια ξερή μαγιά

2 πρέζα/ες ζάχαρη

1 κ.σ. αλάτι

600 γρ. νερό χλιαρό περίπου

300 γρ. φέτα η κεφαλοτύρι

Λίγη ρίγανη

Λίγο ελαιόλαδο

Σουσάμι για την επικάλυψη

Εκτέλση για την τυρόπιτα - τυρόψωμο Θράκης

Αρχικά ενεργοποιούμε τη μαγιά που θα χρησιμοποιήσουμε για το τυρόψωμο Θράκης. Εάν χρησιμοποιήσετε ξερή μαγιά, μπορείτε να τη βάλετε κατευθείαν στα υλικά.

Σε μπολ βάζουμε το αλεύρι, την μαγιά την ζάχαρη και ανακατεύουμε.

Ρίχνουμε νερό και ζυμώνουμε μέχρι η ζύμη να είναι απαλή, εύπλαστη και να μην κολλάει στα χέρια.

Την βάζουμε σε λαδωμένο μπολ την σκεπάζουμε και την αφήνουμε σε ζεστό σημείο να διπλασιαστεί για περίπου 1 ώρα (ανάλογα με την θερμοκρασία του χώρου). Αν τη βάλουμε κοντά στο καλοριφέρ θα φουσκώσει γρήγορα αν την αφήσουμε απλά στον πάγκο θα πάρει περισσότερο χρόνο.

Την βγάζουμε στον πάγκο και την χωρίζουμε σε 4 κομμάτια.

Λαδώνουμε ταψί 32 ή 34 εκ.

Βουτάμε τα χέρια στο ελαιόλαδο και όπως ανοίγουμε την πίτσα με τα δάχτυλα ανοίγουμε τη ζύμη σε χοντρό φύλλο μέσα στο λαδωμένο ταψί, γυρνώντας γύρω γύρω και τεντώνοντας την ταυτόχρονα.

Η διάμετρος του φύλλου να είναι όσο και η διάμετρος του ταψιού.

Πασπαλίζουμε σε όλη την επιφάνεια τρίμμα τυριού η φέτας και ρίγανη.

Ανοίγουμε και το δεύτερο φύλλο στον πάγκο.

Το βάζουμε από πάνω.

Δηλαδή σαν να κάνουμε 4 πίτσες την μια πάνω στην άλλη κι ενδιάμεσα την γέμιση.

Η γέμιση μπορεί να είναι οτιδήποτε μας αρέσει ή να είναι και διαφορετική κάθε στρώση, άλλη με φέτα και ρίγανη, άλλη με σαλάμι, άλλη με ελιά και λιαστή ντομάτα.

άλλη με φέτα και ρίγανη, άλλη με σαλάμι, άλλη με ελιά και λιαστή ντομάτα. Επαναλαμβάνουμε το ίδιο και με τα 4 φύλλα.

Αφού τα στρώσουμε όλα τα φύλλα και την γέμιση αρεσκείας μας σε σειρά το ένα πάνω στο άλλο πιάνουμε τις άκρες και τις γυρίζουμε στο κέντρο σαν να κλείνουμε σε μπάλα όλα τα φύλλα με την γέμιση.

Αναποδογυρίζουμε την μπάλα ζύμης με τις ενώσεις να ακουμπάνε στο ταψί.

Πατάμε με τα δάχτυλα την επιφάνεια να απλώσει το σχήμα και να πάρει το σχήμα του ταψιού.

Αλείφουμε όλη την επιφάνεια με λάδι και πασπαλίζουμε σουσάμι.

Σκεπάζουμε κι αφήνουμε να σταθεί για 40? σε ζεστό σημείο να φουσκώσει.

Ψήνουμε τη Θρακιώτικη τυρόπιτα σε καλά προθερμασμένο φούρνο στους 200?C ή 180?C αέρα για 40? περίπου να ροδίσει και να φουσκώσει.

να ροδίσει και να φουσκώσει. Ζεστή είναι συγκλονιστική.

TIP:

Όταν θα βυθίσουμε το δάχτυλο στην φουσκωμένη ζύμη και το βαθούλωμα μένει σταθερά χωρίς να κλείνει τότε η ζύμη είναι έτοιμη.

