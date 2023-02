Πολιτισμός

“Το Καφενείο των Ντροπαλών”: Μία παράσταση για την αποδοχή, τη συνύπαρξη και την ανθρώπινη επικοινωνία

Μια παράσταση που μιλάει... για τα καλά και τα κακά της καθημερινότητάς μας.





Μια θεατρική παράσταση σε συνεργασία των Erasmus+ Stage of Mind, Εταιρία Κοινωνικής Ψυχιατρικής Π. Σακελλαρόπουλος και τους «Αγγέλους της Χαράς», θα δοθεί την Κυριακή και την Τετάρτη 5 και 8 Μαρτίου 2023.

Ακολουθεί το Δελτίο Τύπου:

Θεατρική Παράσταση «Το Καφενείο των Ντροπαλών»



Η θεατρική ομάδα του Προγράμματος Erasmus+ Stage of Mind, η Εταιρία Κοινωνικής Ψυχιατρικής Π. Σακελλαρόπουλος και οι «Άγγελοι της Χαράς», παρουσιάζουν το έργο «Το Καφενείο των Ντροπαλών», το οποίο θα ανέβει για δύο μοναδικές παραστάσεις στο θέατρο του «Κέντρου Κοινωνικού Διαλόγου της Π.Ε.Ψ.Α.Ε.Ε.», την Κυριακή 5 Μαρτίου και την Τετάρτη 8 Μαρτίου, 2023.



Λίγα λόγια για την υπόθεση του έργου

Το «Καφενείο των ντροπαλών» είναι ένα καθημερινό σημείο συνάντησης, σε μία γειτονιά όπως η Καλλιθέα και σε μια εποχή όπως η δική μας. Αυτή η Κυριακή όμως θα είναι διαφορετική… Τι κρύβεται πίσω από την κακή διάθεση του κυρ-Φώτη του μαγαζάτορα; Πώς γράφεται ένα τραγούδι, και πώς ένα αθώο παιχνίδι θα προκαλέσει την επανένωση δύο χαμένων αδερφών; Οι άνθρωποι που θα μαζευτούν εκεί θα έρθουν πιο κοντά από όσο συνηθίζεται στους θαμώνες των καφενείων και θα γίνουν μάρτυρες τόσο της μοναξιάς και του αποχωρισμού που κυριεύει τη ζωή παρά τη θέλησή μας, όσο και της δύναμης που κρύβει η ανθρώπινη επικοινωνία όταν ανθίζει μέσα στην αποδοχή, το σεβασμό, το γλέντι και τη χαρά της συνύπαρξης.



Σημείωση για την παράσταση

Το έργο γράφτηκε στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus+ Stage of Mind και η παράσταση είναι αποτέλεσμα ομαδικής εργασίας όσων συμμετείχαν στο Πρόγραμμα. Από τον τίτλο του έργου ως την υπόθεση και τους χαρακτήρες, η σύνθεση του δρώμενου ανήκει αποκλειστικά και ανεξαιρέτως σε όλα τα μέλη της ομάδας, ακόμα και σε εκείνα που δεν έφτασαν ως το τέλος της διαδρομής, η παρουσία και το αποτύπωμά των οποίων όμως είναι εγγεγραμμένα στις σκηνές και τις φράσεις του έργου.

Το Πρόγραμμα Erasmus+ Stage of Mind δημιουργήθηκε με βασικό στόχο να προσφέρει πρόσβαση στα άτομα με ψυχοκοινωνικά προβλήματα, στον χώρο του μουσικού θεάτρου, μέσω της κατάρτισης και υποστήριξης τους από εξειδικευμένους επαγγελματίες, προκειμένου να δημιουργήσουν και να ανεβάσουν μια μουσική παράσταση. Ο απώτερος στόχος είναι η ενδυνάμωση των συμμετεχόντων, ο εμπλουτισμός της δημιουργικότητας τους και η ενίσχυση των δυνατοτήτων τους, μέσω της δημιουργίας μιας θεατρικής μουσικής παραγωγής, η οποία, παράλληλα, θα συμβάλει στην αντιμετώπιση του στίγματος των ψυχικών διαταραχών και θα προωθήσει την κοινωνική ένταξη.

Πρόγραμμα Παραστάσεων

Κυριακή, 5 Μαρτίου Ώρα: 17.00

Τετάρτη, 8 Μαρτίου Ώρα: 12.00

Διάρκεια Παράστασης: 60 λεπτά

Δωρεάν Είσοδος - Λόγω περιορισμένου αριθμού εισιτηρίων απαιτείται κράτηση θέσης.

Τηλεφωνικές Κρατήσεις: 6978827315 (Βαρβάρα Τσουγκράνη), 6973845745 (Νικολέττα Τουρλεντέ)

Συντελεστές

Παίζουν (με αλφαβητική σειρά):

Χαράλαμπος Βαλλιανάτος, Φώτιος Κρεμμύδας, Κατερίνα Ξεναρίου Χρυσόστομος Πανάγος, Αλέξανδρος Παπασωτηρίου Φοίβος Πολενάκης, Σοφία Πρεβολαράκη, Θεωνάς Χαρατσής,

Στα video της παράστασης συμμετέχουν τα μέλη των δημιουργικών ομάδων της ΕΚΨ Π. Σακελλαρόπουλος.

Ομάδα Έργου:

«Άγγελοι της Χαράς»: Δημήτρης Κουκουράκης, Μιχαέλα Κωσταντέλλου, Φισορέλα Περισνάκα, Αγγελική Τόμπρου, Oρέστης Τσιχλάκης

Εταιρία Κοινωνικής Ψυχιατρικής Π. Σακελλαρόπουλος: Δέσποινα Κατσούδα, Κατερίνα Κόλλια, Κλειώ Μαυρουδή, Νικολέττα Τουρλεντέ, Βαρβάρα Τσουγκράνη

Eμψύχωση: Δημήτρης Κουκουράκης, Αγγελική Τόμπρου, Ορέστης Τσιχλάκης

Σκηνοθεσία: Αγγελική Τόμπρου

Επιμέλεια ήχου-πρωτότυπη μουσική: Δημήτρης Κουκουράκης, Ορέστης Τσιχλάκης, Θεωνάς Χαρατσής

Σύνθεση video, φωτογραφία: Φισορέλα Περισνάκα

Ηχολήπτης: Αρλίνο Περισνάκα

To έργο συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Erasmus+ της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

