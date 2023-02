Υγεία - Περιβάλλον

Σημεία για rapid test δωρεάν το Σάββατο

Σε ποια σημεία και ποιες ώρες έχει προγραμματιστεί να βρίσκονται κινητές μονάδες για τεστ ανίχνευσης κρουσμάτων κορονοϊού.

Aπό τον ΕΟΔΥ ανακοινώθηκαν τα σημεία σε όλη την Ελλάδα, καθώς και οι ώρες κατά τις οποίες θα βρίσκονται σε αυτά, τα κινητά κλιμάκια του Οργανισμού, το Σάββατο 18 Φεβρουαρίου 2023, για την διενέργεια rapid test προς ανίχνευση κρουσμάτων κορονοϊού.

1. Δ. Αγ. Αναργύρων, Α’ ΚΑΠΗ Αγ. Αναργύρων, Νικ. Πλαστήρα & Κλεισούρας, 09:30-15:00

2. Νότια Πύλη ΔΕΘ, (είσοδος από Λεωφ. Στρατού με Αγγελάκη), 08:30-15:30

3. Αρκαδία, Πλατεία Πετρινού, Τρίπολη, 09:00-14:30

4. Άρτα, Κέντρο Υγείας Άρτας - Isobox, 09:00-15:00

5. Αχαΐα, Πάτρα, Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο, 09:00-15:00

6. Ηράκλειο, Πλατεία Ελευθερίας, 09:00-15:00

7. Θεσπρωτία, Γ.Ν. Φιλιατών, 08:30-13:30

8. Θεσπρωτία, Ηγουμενίτσα, Πολιτιστικό Κέντρο Πάνθεον, 09:00-15:00

9. Ιωάννινα, Περιφέρεια Ηπείρου, 09:00-15:00

10. Καρδίτσα, Πλατεία Νικολάου Πλαστήρα (Παυσίλυπο), Μυρμιδόνων 2, 09:00-15:00

11. Καστοριά, Isobox Λεωφόρος Κύκνων, 08:30-15:30

12. Κοζάνη, Κέντρο Υγείας Κοζάνης, Αριστοφάνους 5Α, 09:00-15:00

13. Λάρισα, ΟΣΕ, 09:00-15:00

14. Μαγνησία, ΚΑΠΗ Αγ. Βασιλείου Δήμου Βόλου, Χατζηαργύρη & Τριανταφυλλίδη, 09:00-15:00

15. Μεσσηνία, Καλαμάτα, Isobox Κεντρικής Αγοράς, 08:30-14:30

16. Πιερία, Είσοδος Παλαιό Νοσοκομείο Κατερίνης, 09:00-15:00

17. Σέρρες, Κέντρο Υγείας Σερρών, 08:30-15:30

18. Τρίκαλα, Πάροδος Γαριβάλδη, Πεζόδρομος Πνευματικού Κέντρου, 09:00-15:00

Σύμφωνα με τον ΕΟΔΥ, ενδέχεται να υπάρξουν τροποποιήσεις – αλλαγές στα σημεία και στο ωράριο των μαζικών δειγματοληψιών.

Η έκδοση ψηφιακής βεβαίωσης αποτελέσματος για τους διαγνωστικούς ελέγχους COVID-19 πραγματοποιείται από το gov.gr, στην υπηρεσία «Βεβαίωση αρνητικού διαγνωστικού ελέγχου κορoνοϊού COVID-19». Η σύνδεση με τη συγκεκριμένη υπηρεσία απαιτεί τους προσωπικούς κωδικούς πρόσβασης στο taxisnet.

Για τους μη εμβολιασμένους πολίτες η ψηφιακή βεβαίωση αρνητικού αποτελέσματος από το gov.gr είναι διαθέσιμη μόνον εφόσον ο έλεγχος έχει πραγματοποιηθεί σε ιδιωτικό διαγνωστικό κέντρο.

