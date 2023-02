Life

“Παγιδευμένοι”: Νέα επεισόδια με αποκαλύψεις και ανατροπές (εικόνες)

Καταιγιστικές είναι οι εξελίξεις στην σειρά του ΑΝΤ1. Τι θα δούμε στα επόμενα επεισόδια.

Στην παγίδα των ένοχων μυστικών και των έντονων συναισθημάτων, δεν υπάρχει ποτέ τέλος.

Κάθε φορά, όλα ξεκινούν από την αρχή…

Οι «Παγιδευμένοι» έρχονται αυτή την εβδομάδα, Δευτέρα και Τρίτη στις 22:00 στον ΑΝΤ1, με καθηλωτικά επεισόδια και θα κόψουν την ανάσα μας.

Δευτέρα 20 Φεβρουαρίου

Επεισόδιο 38

Τα πρώτα αποτελέσματα DNA έχουν φέρει μεγάλη αναστάτωση σε όλους. Πλέον, όλοι είναι σίγουροι ότι το πόρισμα του εγκληματολογικού έχει παραποιηθεί. Ποιος θέλησε να ενοχοποιήσει τον Δημήτρη; Σε μία προσπάθεια να βρουν ποιος είναι ο υπεύθυνος για τη διαφθορά στη Σήμανση, ο Σταύρος και ο Σπύρος θα στραφούν για βοήθεια στο λάθος άτομο. Ο Αλέκος δε χάνει χρόνο να κατηγορήσει τον Δημήτρη και να κάνει τα πάντα για να γυρίσει η Άννα στη φυλακή. Θα τα καταφέρει; Η Δώρα ζητάει από τον Νίκο να σταματήσει τη Χρύσα. Δεν πρέπει να γίνει το τεστ πατρότητας. Τι φοβάται η Δώρα; Ο Άκης, η Νεφέλη, η Δανάη, η Λίνα και ο Θοδωρής ξεκινούν για το μεγάλο «κόλπο». Μήπως, όμως, η αστυνομία βρίσκεται ένα βήμα μπροστά τους; Θα καταφέρουν να ξεφύγουν; Η σύλληψη της Άννας σοκάρει τον Δημήτρη. Ποιος οδήγησε ξανά την Άννα στο κρατητήριο;

Τρίτη 21 Φεβρουαρίου

Επεισόδιο 39

Τη στιγμή που ο Δημήτρης βγάζει την Άννα από το κρατητήριο, για την επίθεση κατά του Αλέκου, η Λίνα και η Δανάη αναλαμβάνουν την πρώτη μεταφορά ναρκωτικών. Ο Νίκος προσπαθεί να πείσει τη Δώρα να κάνει έκτρωση και ο Γεράσιμος συνεχίζει να εκβιάζει την Κλειώ. Ο χρόνος που της έχει δώσει για να μάθει τι έγινε το πτώμα του πατέρα της Άννας τελειώνει. Ο Αλέκος πιέζει τον Σταύρο να συντάξει την πρότασή του για το κατηγορητήριο που θα ενοχοποιεί την Άννα, ενόψει της δίκης της. Πιστεύει ότι με όλα τα νέα στοιχεία η καταδίκη της Άννας είναι σίγουρη. Ο Σταύρος προσπαθεί να κερδίσει χρόνο, αλλά η προθεσμία εκπνέει και θα ζητήσει βοήθεια από κάποιον που δεν το περιμένει. Ο Αλέκος αποφασίζει να εκδικηθεί την Υβόννη για την απιστία της. Ο Στέλιος μπαίνει στο στόχαστρο. Πώς θα τον παγιδέψει ο Αλέκος; Η πρόταση του Σταύρου για το κατηγορητήριο συντάσσεται. Όταν, όμως, την διαβάζει η Άννα παγώνει…

H σειρά «Παγιδευμένοι» βασίζεται στο format «YARGI» των Kerem Catay (creator) και Sema Ergenekon (original screenplay), παραγωγής Ay Yapim.

Διανέμεται από την Madd.

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

Στους πρωταγωνιστικούς ρόλους ο Μιχάλης Λεβεντογιάννης (Δημήτρης Μαρκέτος) και η Μάρθα Λαμπίρη – Φεντόρουφ (Άννα Ροδίτη).

Πρωταγωνιστούν: Κίμωνας Κουρής, Πέτρος Λαγούτης, Δημήτρης Ξανθόπουλος, Στάθης Σταμουλακάτος, Σταύρος Τσουμάνης, Βασίλης Τριανταφύλλου, Σόλωνας Τσούνης, Μαριλένα Ράδου, Ναταλία Πελέκα, Άννα Καλαϊτζίδου, Σοφία Μανωλάκου, Άννα Πορφύρη, Αθηνά Ροδίτου, Νίκος Ιωαννίδης, Βίκτωρας Πέτσας, Μαρία Μαραγκού, Δημήτρης Πίτσος, Αλίκη Κακολύρη, Παύλος Πιέρρος, Γεωργία Ματσούκα, Αλεξάνδρα Ούστα, Εβελίνα Γουρνά, Αστέρης Κρικώνης, Αλεξάνδρα Στεργίου, Βασίλης Αφεντούλης, Ανδρομάχη Δαυλού, Γιάννης Ζωγράφος, Φώτης Πετρίδης, Κωστής Ραμπαβίλας, Δήμητρα Καρακωνσταντή, Μάνος Γερονυμάκης.

Στον ρόλο του Σπύρου Μαρκέτου ο Παύλος Ορκόπουλος

Στον ρόλο του Γεράσιμου Μαρκέτου ο Στέφανος Κυριακίδης

Στον ρόλο της Ειρήνης Ροδίτη η Ντίνα Μιχαηλίδου

Στον ρόλο της Χρύσας Ροδίτη η Σοφία Φαραζή

Στον ρόλο της Υβόννης Χατζή η Ταμίλλα Κουλίεβα

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: Γιάννης Λαπατάς

ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕΝΑΡΙΟΥ: Σωτηρία Ψευτούδη

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ: PEDIO PRODUCTIONS

#Pagidevmenoi

