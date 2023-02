Καιρός

Καιρός: Ηλιοφάνεια και άνοδος της θερμοκρασίας το Σάββατο

Ομίχλες και περιορισμένη ορατότητα πρωί και βράδυ σε πολλές πόλεις. Αναλυτική πρόγνωση του καιρού ανά περιοχή.



Γενικά αίθριος θα είναι ο καιρός το Σάββατο, σύμφωνα με την πρόγνωση της ΕΜΥ, με λίγες παροδικές νεφώσεις κυρίως στα δυτικά, τα νότια και τα ανατολικά. Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη τις πρωινές και βραδινές ώρες κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια όπου πιθανώς να σχηματιστούν ομίχλες. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί νοτιοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φθάσει στα βόρεια τους 14 με 16 βαθμούς και στις υπόλοιπες περιοχές τους 16 με 18 βαθμούς Κελσίου.

Στην Αττική ο καιρός αναμένεται γενικά αίθριος, με λίγες νεφώσεις το πρωί. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 3 έως 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 05 έως 17 βαθμούς Κελσίου.



Στην Θεσσαλονίκη γενικά αίθριος θα είναι ο καιρός με αραιές νεφώσεις από το απόγευμα, ενώ κατά τόπους περιορισμένη θα είναι η ορατότητα και πιθανώς ομίχλες τις πρωινές και βραδινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητοί ασθενείς και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 02 έως 16 βαθμούς Κελσίου.



Στην Μακεδονία και την Θράκη ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος, ενώ αναμένονται αραιές νεφώσεις στα ανατολικά και από το απόγευμα στα υπόλοιπα τμήματα. Κατά τόπους περιορισμένη θα είναι η ορατότητα και πιθανώς ομίχλες τις πρωινές και βραδινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητοί 2 με 3 και από το μεσημέρι νοτιοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 00 (μηδέν) έως 16 βαθμούς Κελσίου, ενώ στη δυτική Μακεδονία θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.



Στα νησιά του Ιονίου, την Ήπειρο, την δυτική Στερεά και την δυτική Πελοπόννησο αναμένονται λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες. Κατά τόπους περιορισμένη θα είναι η ορατότητα και πιθανώς ομίχλες τις πρωινές και βραδινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητοί 2 με 3 και από το μεσημέρι βορειοδυτικοί 3 με 4 και στα νότια τοπικά 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 04 έως 17 βαθμούς Κελσίου, ωστόσο στο εσωτερικό της Ηπείρου θα είναι 3 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.



Σε Θεσσαλία, ανατολική Στερεά και ανατολική Πελοπόννησο ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, με αραιές νεφώσεις κατά περιόδους, ενώ η ορατότητα κατά τόπους θα είναι περιορισμένη. Οι άνεμοι: θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 3 με 4 και στα νότια τοπικά 5 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 03 έως 18 βαθμούς Κελσίου, ωστόσο στα βόρεια η ελάχιστη θα είναι 2 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.



Στις Κυκλάδες και την Κρήτη αναμένονται λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες στην Κρήτη. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί νοτιοδυτικοί 3 με 5 και στα δυτικά από το μεσημέρι τοπικά 6 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 07 έως 18 βαθμούς Κελσίου.



Στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα αναμένονται λίγες νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί νοτιοδυτικοί 3 με 4 και στα βόρεια από το βράδυ τοπικά 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 08 έως 17 βαθμούς Κελσίου, ωστόσο στα βόρεια η ελάχιστη θα είναι 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.



Στην Εύβοια ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, με λίγες νεφώσεις το πρωί. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητοί 3 με 4 και από το βράδυ νοτιοδυτικοί έως 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 04 έως 17 βαθμούς Κελσίου.



Ο καιρός την Κυριακή

Γενικά αίθριος θα είναι ο καιρός την Κυριακή με λίγες παροδικές νεφώσεις. Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια ηπειρωτικά, όπου πιθανόν να σχηματιστούν ομίχλες τις βραδινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά και νότια δυτικοί 3 με 5 και τοπικά 6, στα ανατολικά νότιοι νοτιοδυτικοί 4 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω άνοδο και θα κυμανθεί σε επίπεδα πάνω από τα κανονικά για την εποχή. Στα βόρεια θα φτάσει τους 14 με 17 βαθμούς και στις υπόλοιπες περιοχές τους 16 με 18 και κατά τόπους στα ανατολικά ηπειρωτικά τους 19 βαθμούς Κελσίου.

