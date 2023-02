Life

“Ποιος Παπαδόπουλος;”: Νέα επεισόδια με πολύ γέλιο (εικόνες)

Η κωμική σειρά του ΑΝΤ1, "Ποιος Παπαδόπουλος;" συνεχίζει να μας κρατά ξεχωριστή συντροφιά τα πρώτα βράδια της εβδομάδας.

Το «Ποιος Παπαδόπουλος;», κάθε Δευτέρα και Τρίτη στις 21:00, στον ΑΝΤ1, μοιράζει στους τηλεθεατές μοναδικές ατάκες και άφθονο γέλιο.

Οι αγαπημένοι ήρωες της σειράς του ΑΝΤ1 συνεχίζουν να ζουν τη μία ανατροπή μετά την άλλη και να ακροβατούν μεταξύ κωμικών καταστάσεων, ενώ στη ζωή τους μπαίνουν νέα πρόσωπα που θα ανατρέψουν τις ισορροπίες της καθημερινότητάς τους.

ΔΕΥΤΕΡΑ 20 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ΣΤΙΣ 21:00 – Επεισόδιο 31

Ο Εμμανουήλ, που έχει μάθει από τον Θανάση για το μπέρδεμα στο μαιευτήριο, απαιτεί να περάσει χρόνο με τους εγγονούς του και, προς μεγάλη έκπληξη όλων, φαίνεται να τα περνάνε πολύ καλά οι τρεις τους. Αυτό βέβαια θα προκαλέσει και τη ζήλεια του Θανάση, που δεν θέλει να χάσει τον ρόλο του αγαπημένου παππού των παιδιών… Τσιμπήματα ζήλειας, όμως, νιώθει και ο Αρίστος, γιατί έχει έρθει η ώρα η Μελίνα να βγει για φαγητό με τον Ράμο, αφού αυτή ήταν η προϋπόθεση για να τους αφήσει να μείνουν προσωρινά στη βίλα. Στο μεταξύ, ο Γιάννης βάζει μπρος μαζί με τους φίλους του την επιχειρηματική του ιδέα για τα φέρετρα, αλλά έχει ξεχάσει ένα πράγμα: την εσωτερική τους επένδυση. Έτσι, θα αναγκαστεί να ζητήσει τη βοήθεια της Περιστέρας, η οποία, όμως, δεν είναι και τόσο πρόθυμη να συμμετάσχει σε αυτό το εγχείρημα. Και μέσα σε όλα, φαίνεται πως ήρθε η στιγμή όλοι οι Παπαδόπουλοι να επιστρέψουν στο εξοχικό… λίγο πιο βιαστικά από ό,τι περίμεναν...

ΤΡΙΤΗ 21 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ΣΤΙΣ 21:00 – Επεισόδιο 32

Ο Αρίστος, για να είναι κοντά στη Μελίνα που παραμένει τελείως αρνητική απέναντί του, προσπαθεί να βοηθάει με όλες τις δουλειές στο εξοχικό και, αφού φτιάξει τζάκια, τουαλέτες και ό,τι άλλο χρειαστεί, θα αναγκαστεί μέχρι και να πάει στο σούπερ-μάρκετ για πρώτη φορά στη ζωή του. Δεν ξέρει, όμως, ότι αυτή η επίσκεψη θα του φανεί πολύ χρήσιμη και για να βρει δουλειά! Ο Γιάννης από την άλλη καταφέρνει να βρει αγοραστή για τα φέρετρα, αλλά φαίνεται πως θα χρειαστεί καινούργιο κεφάλαιο και επιπλέον εργατικό δυναμικό για να προλάβει τις παραγγελίες. Ο Παύλος και η Λίλα έρχονται για πρώτη φορά επίσκεψη στο εξοχικό και προσπαθούν, χωρίς μεγάλη επιτυχία, να είναι υποστηρικτικοί στα προβλήματα διαβίωσης που αντιμετωπίζουν οι Παπαδόπουλοι. Ο Ράμος παραμένει αδιάλλακτος για τη σχέση της κόρης του με τον Θάνο και γι’ αυτό ο Θάνος αποφασίζει ότι ήρθε η ώρα να μιλήσει στους γονείς του για την εγκυμοσύνη της κοπέλας του. H αντίδρασή τους, όμως, δεν θα είναι ακριβώς αυτή που φαντάζεται.

Συντελεστές

Σενάριο: Βασίλης Ρίσβας - Δήμητρα Σακαλή

Σκηνοθεσία: Βασίλης Μυριανθόπουλος

Πρωταγωνιστούν: Μαριάννα Τουμασάτου, Κρατερός Κατσούλης, Ελένη Ουζουνίδου, Γιάννης Δρακόπουλος, Μαριλού Κατσαφάδου, Μαριέλλα Σαββίδου, Σπύρος Σπαντίδας, Κωνσταντίνος Γεωργιόπουλος, Δημήτρης Δάρας, Ειρήνη Τσέλλου.

Στο ρόλο του παππού Θανάση ο Βασίλης Κολοβός

Παραγωγή: TANWEER PRODUCTIONS

#PoiosPapadopoulos

