Δασκαλάκης για Πισπιρίγκου: Ήθελε να μου πάρει το σπέρμα και να μου κάνει μάγια

Όλα όσα ισχυρίστηκε ο Μάνος Δασκαλάκης. Τι αναφέρει η πλευρά της 34χρονης κατηγορουμένης.

Της Λίας Κοντοπούλου

Μετά από τρεις μέρες καταιγισμού ερωτήσεων από τον Αλέξη Κούγια, συνήγορο της Ρούλα Πισπιρίγκου, ξέσπασε σε κλάματα ο Μάνος Δασκαλάκης ενώπιον του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου που δικάζεται η υπόθεση για τη δολοφονία της κόρης του, Τζωρτζίνας.

Λίγο νωρίτερα η κατηγορούμενη, στο πλευρό της οποίας βρίσκεται η μητέρα, η αδερφή και ο πατριός της, δεν έκρυψε τον εκνευρισμό της όταν ο Μάνος Δασκαλάκης ερωτώμενος από το συνήγορο της Αλέξη Κούγια απαντούσε πως δεν θυμάται κάποια γεγονότα που συνδέονται με την εκδικαζόμενη υπόθεση. «Δώστε του χάπια να θυμηθεί» μονολογούσε η 34χρονη εκνευρισμένη.

Ο Μάνος Δασκαλάκης πέρασε στην αντεπίθεση. Ως απάντηση στα μηνύματα που διάβασε η πλευρά της κατηγορούμενης, αναφέρθηκε σε άλλα μηνύματα της Ρούλας Πισπιρίγκου, όπου η 34χρονη φέρεται να απευθυνόταν σε χαρτορίχτρες για να τον δέσει με μάγια ακόμα και μετά το θάνατο της Τζωρτζίνας.



«Συνομιλούσε με χαρτορίχτρες και ζητά τα λεφτά της πίσω γιατί εγώ έφυγα από το σπίτι τελικά και δεν πέσανε μέσα σε όσα της λέγανε.

Επίσης υπάρχουν μηνύματα με την ίδια φίλη… ντρέπομαι ειλικρινά ακόμα και να το πω… που ήθελε να με ρίξει στο κρεβάτι για να πάρει το σπέρμα μου και να μου κάνει μαγιά. Ντρέπομαι που το λέω. Τόσα χρόνια δεν πίστευα ότι μπορεί να πάει σε χαρτορίχτρες. Αυτή είναι η εμμονή της» είπε ο ίδιος χαρακτηριστικά.

Ο Μάνος Δασκαλάκης είπε πως θα προσκομίσει και μία απομαγνητοφωνημένη συνέντευξη ενός άνδρα ονόματι "Αποστόλης", ο οποίος εμφανιζόταν ως "μπράβος" και υποστήριζε ότι η Ρούλα Πισπιρίγκου του ζήτησε να χτυπήσει τον σύζυγό της για να επιστρέψει κοντά της στην Πάτρα.

Ο μόσχος ο σιτευτός... είναι ο καλύτερος μάρτυρας υπεράσπισης της κατηγορουμένης είπε ο κ. Κούγιας.

Ο Μάνος Δασκαλάκης λύγισε και όταν μίλησε για τη νοσηλεία της Τζωρτζίνας στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο «Ενώ είμαι μαζί με το παιδί στο δωμάτιο, η Τζωρτζίνα έστειλε στη μητέρα της ένα μήνυμα από το κινητό μου που της έλεγε να κοιμηθεί και να έρθει το απόγευμα. "Όχι, θα έρθω κανονικά σε μια ώρα" της απάντησε. Και ενώ το παιδί χαροπαλεύει, η κατηγορούμενη είναι στο σπίτι και μου λέει να την ξεμπλοκάρω στο Facebook για να με ταγκάρει σε μια φωτό με τη Μαλένα...».

Νωρίτερα ο Μάνος Δασκαλάκης επανέλαβε ότι το κίνητρο της κατηγορούμενης ήταν να τον φέρει πίσω και πως σκότωνε τα παιδιά για να τον κερδίσει με το πένθος.

«Δεν αρμόζουν στον Μάνο Δασκαλάκη οι δηλώσεις που γίνονται εναντίον του», είπε ο συνήγορος του Μάνου Δασκαλάκη.

Η υπεράσπιση της 34χρονης δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο να υποβάλει μήνυση για ψευδή κατάθεση σε βάρος του Μάνου Δασκαλάκη. Η δίκη θα συνεχιστεί την ερχόμενη Τετάρτη 22 Φεβρουαρίου με καταθέσεις ιατρών.





