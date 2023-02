Κοινωνία

Missing alert για την εξαφάνιση 17χρονης

Πότε και πού χάθηκαν τα ίχνη της 17χρονης. Τι αναφέρει η ανακοίνωση από "Το Χαμόγελο του Παιδιού".

Συναγερμός έχει σημάνει στις Αρχές για την εξαφάνιση 17χρονης από την περιοχή της Κυψέλης.

Συγκεκριμένα, "Το Χαμόγελο του Παιδιού" στην ανακοίνωσή του αναφέρει:

"Στις 15/02/2023 και ώρα 13:00, εξαφανίστηκε από την περιοχή της Κυψέλης, η Σεϊκ Μαχμούντ (επ) Νταρίν (ον) 17 ετών, συριακής καταγωγής. «Το Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε σήμερα 17/02/2023 και προχώρησε στη δημοσιοποίηση των στοιχείων της ανήλικης κατόπιν εισαγγελικής εντολής, καθώς συντρέχουν λόγοι που θέτουν τη ζωή της σε κίνδυνο.

Η Σεϊκ Μαχμούντ (επ) Νταρίν (ον) έχει ύψος 1,60 μ., ζυγίζει 50 κιλά, έχει μαύρα μακριά μαλλιά και σκούρα καστανά μάτια.

Δεν γνωρίζουμε τι φορούσε την ημέρα που εξαφανίστηκε.

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού», όλο το 24ωρο, στην «Ευρωπαϊκή Γραμμή για τα Εξαφανισμένα Παιδιά 116000» καθώς και σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας αλλά και μέσω της εφαρμογής Missing Alert app οπού υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση".

