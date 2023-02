Υγεία - Περιβάλλον

Κορυδαλλός - Γηροκομείο: Απομακρύνθηκαν οι ηλικιωμένοι και σφραγίστηκε (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η μονάδα σφραγίστηκε μετά από ελέγχους. Που μεταφέρθηκαν οι ηλικιωμένοι για τους οποίους δεν υπήρξε μέριμνα από συγγενείς τους.



Με έξι ασθενοφόρα που μίσθωσε η Περιφέρεια Αττικής απομακρύνθηκαν σήμερα το πρωί, παρουσία και της Αστυνομίας, 9 ηλικιωμένοι που διέμεναν στο γηροκομείο Κορυδαλλού και μεταφέρθηκαν με απόλυτη ασφάλεια στο Γηροκομείο Αθηνών, κατόπιν σχετικής πρωτοβουλίας και συνεννόησης του Περιφερειάρχη Γ. Πατούλη.

Συνολικά θα μεταφερθούν στο Γηροκομείο Αθηνών 11 ηλικιωμένοι για τους οποίους δεν υπήρξε μέριμνα για την απομάκρυνση τους από συγγενικά τους πρόσωπα. Δύο εξ΄αυτών έχρηζαν ιατρικής περίθαλψης και μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία. Οι υπόλοιποι ηλικιωμένοι που φιλοξενούνταν στο γηροκομείο Κορυδαλλού απομακρύνθηκαν από τους συγγενείς τους.

Στο Γηροκομείο Αθηνών μετέβη ο Περιφερειάρχης Αττικής Γ. Πατούλης, ο οποίος ενημερώθηκε από τον Πρόεδρο της Δομής Σ. Χαμακιώτη και τον Γενικό Διευθυντή της Δομής Κ. Σολδάτο για τη κλινική κατάσταση των ηλικιωμένων που μεταφέρθηκαν, και που όπως επισήμαναν είναι αρκετά καλή, ενώ επισκέφθηκε και τους χώρους που θα φιλοξενηθούν. Παράλληλα είχε την ευκαιρία να επισκεφθεί και ηλικιωμένους που διαμένουν στο γηροκομείο.

Μετά την απομάκρυνση των ηλικιωμένων, κλιμάκια της υγειονομικής διεύθυνσης και της Διεύθυνσης Υγείας της Περιφέρειας εισήλθαν στους χώρους του Γηροκομείου Κορυδαλλού και προέβησαν σε σχετικούς ελέγχους. Ακολούθησε η σφράγιση της Μονάδας από κλιμάκια της Αστυνομίας, με βάση τη σχετική απόφαση της Περιφέρειας.

Παρούσα ήταν η Αντιπεριφερειάρχης Πειραιά Σ. Αντωνάκου η οποία βρισκόταν από νωρίς το πρωί στη Μονάδα Κορυδαλλού προκειμένου να εποπτεύσει την ομαλή διεξαγωγή της διαδικασίας.

Σε δηλώσεις του ο κ. Πατούλης επισήμανε μεταξύ άλλων τα εξής: «Θέλω να εκφράσω την ικανοποίηση και την ανακούφισή μου που η σημερινή διαδικασία απομάκρυνσης των ηλικιωμένων συμπολιτών μας από τη Μονάδα Φροντίδας Ηλικιωμένων του Κορυδαλλού και η μεταφορά τους εδώ στο Γηροκομείο Αθηνών, σ΄ένα περιβάλλον υγιές και ασφαλές, κύλησε ομαλά. Ευχαριστώ τον Πρόεδρο Σ. Χαμακιώτη καθώς και όλα τα στελέχη του Γηροκομείου Αθηνών για τη θερμή και άμεση ανταπόκριση τους στο αίτημά μας να φιλοξενήσουν ηλικιωμένους που διέμεναν στη Δομή του Κορυδαλλού. Θέλω επίσης να ευχαριστήσω θερμά την Αντιπεριφερειάρχη Πειραιά Σ. Αντωνάκου για τη συνεργασία και την ουσιαστική συμβολή της στην άρτια διεξαγωγή της διαδικασίας απομάκρυνσης των συμπολιτών μας καθώς και τις αρμόδιες Yπηρεσίες της Περιφέρειας. Μόνη μας έννοια η προάσπιση της υγείας των ηλικιωμένων συμπολιτών μας προκειμένου να νιώσουν ξανά ασφαλείς και προς αυτή την κατεύθυνση θα σταθούμε στο πλευρό τους για την αμεσότερη ανακούφιση τους. Ως Περιφέρεια Αττικής θα συνεχίσουμε στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων μας να μεριμνούμε και να προβαίνουμε σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες, με βάση και το ισχύον θεσμικό πλαίσιο, προκειμένου όλοι οι ηλικιωμένοι συμπολίτες μας που διαμένουν σε Μονάδες Φροντίδας της Αττικής, να νιώθουν ασφαλείς».

Η Αντιπεριφερειάρχης Πειραιά Σ. Αντωνάκου τόνισε: «Κύλησαν όλα ομαλά και οι ηλικιωμένοι απομακρύνθηκαν με ασφάλεια στο Γηροκομείο Αθηνών, κατόπιν σχετικής παρέμβασης του Περιφερειάρχη. Η Δομή του Κορυδαλλού σφραγίστηκε με βάση την απόφαση που είχαμε εκδώσει ως Περιφέρεια, δίνοντας ένα οριστικό τέλος στην ταλαιπωρία των συμπολιτών μας. Θέλω να ευχαριστήσω τον Περιφερειάρχη για όλες τις ενέργειες στις οποίες προέβη προκειμένου να δοθεί οριστική λύση σε αυτό το ζήτημα καθώς και τις Yπηρεσίες μας για τη συμβολή τους. Ως Περιφέρεια Αττικής θα συνεχίσουμε να προχωράμε σε όλες τις προβλεπόμενες ενέργειες με βάση τις αρμοδιότητές μας, όπως κάνουμε μέχρι σήμερα και όπως ορίζει η συνείδησή μας.

Η αναπληρώτρια Τομεάρχης για την Κοινωνική Αλληλεγγύη της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ, Θεανώ Φωτίου, σε δήλωσή της αναφέρει: «Η υπόθεση του γηροκομείου στον Κορυδαλλό, όπου ηλικιωμένοι συμπολίτες μας βρέθηκαν στο έλεος ενός αδίστακτου «επιχειρηματία» συγκλονίζει την κοινωνία και κλονίζει συθέμελα την εμπιστοσύνη της στους θεσμούς του κράτους. Η περιφέρεια Αττικής διενεργεί ελέγχους και επιβάλλει πρόστιμα από το τέλος του 2019. Το Υπουργείο Εργασίας, με βάση τον νόμο 4921/2022 που το ίδιο έφερε στη Βουλή, απέκτησε την αρμοδιότητα να ανακαλεί την άδεια ίδρυσης και λειτουργίας. Η υπόθεση παραπέμφθηκε στη Δικαιοσύνη. Παρά ταύτα σήμερα, μετά από καταγγελίες συγγενών και εισαγγελική παρέμβαση, 34 εξαθλιωμένοι γέροντες μεταφέρονται σε δημόσιες δομές, ενώ άλλοι τρόφιμοι του γηροκομείου αγνοούνται, διότι δεν βρέθηκαν ούτε εξιτήρια ούτε πιστοποιητικά θανάτου. Πρόκειται για την επιτομή της χρεοκοπίας του δήθεν επιτελικού κράτους του κυρίου Μητσοτάκη, ο οποίος αφού διέλυσε το κοινωνικό κράτος, διεκδικεί να ξανακυβερνήσει και μάλιστα αυτοδύναμος.»





Ειδήσεις σήμερα:

“Άγιος Στυλιανός”: Το 2,5 ετών κορίτσι πέθανε λίγες ώρες πριν γυρίσει στην μάνα του

Κολωνός - Βιασμός 12χρονης: Στη φυλακή ο γιατρός κι άλλοι τρεις κατηγορούμενοι

Δασκαλάκης για Πισπιρίγκου: Ήθελε να μου πάρει το σπέρμα και να μου κάνει μάγια