Ολυμπιακός - Άρης: Εύκολα στον ημιτελικό του Final 8 οι “ερυθρόλευκοι”

Η ομάδα του Πειραιά απέκλεισε τον Άρη και πλέον περιμένει να μάθει τον αντίπαλό του.



Επίδειξη δύναμης έκανε ο Ολυμπιακός στο πρώτο παιχνίδι του στο final-8 του Κυπέλλου Ελλάδας. Η ομάδα του Πειραιά και κάτοχος του τίτλου απέκλεισε τον Άρη, επικρατώντας με 82-51 στον μεταξύ τους προημιτελικό, στο κλειστό γυμναστήριο «Δύο Αοράκια» του Ηρακλείου και πλέον περιμένει να μάθει τον αντίπαλό του στον αυριανό ημιτελικό (18/2, 19:15), τον νικητή δηλαδή του ζευγαριού Παναθηναϊκός-Κολοσσός Ρόδου.

Παρουσία του μέλους του τεχνικού επιτελείου των Σακραμέντο Κινγκς, Τζέι Τριάνο, ο Σάσα Βεζένκοφ είχε... έναν ακόμη λόγο να ξετυλίζει τις τις πτυχές του ταλέντου του στο παρκέ, την ίδια ημέρα μάλιστα που η Euroleague ανακοίνωσε το δικό του όνομα μαζί με αυτό του Κώστα Σλούκα στους υποψήφιους για το βραβείο του MVP της σεζόν. Ο Βεζένκοφ ήταν ο πρώτος σκόρερ του Ολυμπιακού στο ματς με τον Άρη, έχοντας συγκομιδή 15 πόντους και 8 ριμπάουντ. Ο Μπλακ έκανε σημαντική δουλειά στα ριμπάουντ επίσης με 7, σημειώνοντας και 14 πόντους, ενώ ο Γιαννούλης Λαρεντζάκης σημείωσε 11 πόντους με 3/4 τρίποντα. Ο Γιώργος Μπαρτζώκας έριξε όλους τους παίκτες του στο παρκέ, συμπεριλαμβανομένου του Τζορζ Πάπας που πέτυχε τρίποντο στο τέλος, καθώς θέλησε να έχει ξεκούραστους τους βασικούς, ενόψει του αυριανού ημιτελικού, ενώ την Κυριακή (19/2) ακολουθεί και ο τελικός, αν προκριθεί βέβαια η ομάδα του Πειραιά. Στην αγωνιστική επιστροφή του, μετά τον τραυματισμό του, ο Κώστας Σλούκας, στα 13 λεπτά που βρέθηκε στο παρκέ, δεν πιέστηκε σημειώνοντας 3 πόντους, μαζεύοντας 4 ριμπάουντ και μοιράζοντας 3 ασίστ. Παρών στο γήπεδο ήταν και ο εκ των προέδρων και ιδιοκτητών της ΚΑΕ Ολυμπιακός, Γιώργος Αγγελόπουλος. Από τον Άρη, μόνο ο Γκούντγουιν ήταν διψήφιος, με 11 πόντους και 7 ριμπάουντ.

Ο Τζέι Τριάνο δήλωσε στην κάμερα της ΕΡΤ για τον Σάσα Βεζένκοφ: «Έχουμε τα δικαιώματά του, αλλά δεν τον έχω δει ποτέ ζωντανά. Με το All Star Break στο ΝΒΑ, ήταν μια καλή ευκαιρία για να έρθω εδώ και να τον δω. Έχω ακούσει πόσο καλός είναι. Έχουμε τα δικαιώματά του. Ήθελα να τον δω από κοντά, την απόφαση θα πάρουν το front office μαζί με τον Σάσα Βεζένκοβ. Έχει βάλει τον εαυτό του σε εξαιρετική θέση. Τον έχω δει μόλις για ένα ημίχρονο από κοντά, αλλά μπορώ να σου πω ότι μου αρέσει αυτό που βλέπω. Μπορείς να το καταλάβεις μόλις τον παρακολουθείς πόσο ικανός είναι. Μπορεί να πασάρει, μπορεί να σκοράρει. Έχει υψηλό μπασκετικό IQ. Είναι υπέροχο που μπορώ να τον δω από κοντά».

Τα δεκάλεπτα: 22-4, 39-24, 60-37, 82-51

Mε τους Ουόκαπ, Κέιναν, Παπανικολάου, Βεζένκοφ και Φαλ ξεκίνησε ο Ολυμπιακός, ενώ ο Καστρίτης επέλεξε για την πρώτη πεντάδα του Άρη τους Νετζήπογλου, Νότε, Χάγκινς, Χόρχλερ και Γκούντγουιν. Ο Άρης πέτυχε τους πρώτους πόντους του περίπου τρία λεπτά μετά το τζάμπολ, ισοφάρισε σε 4-4, αλλά έκτοτε... μία ομάδα υπήρχε στο παρκέ μέχρι το τέλος της 1ης περόδου... ο Ολυμπιακός. Οι «ερυθρόλευκοι» κυριάρχησαν και με σερί 18-0 προηγήθηκαν με 22-4. Οι Ουόκαπ, Φαλ και Βεζένκοφ (6π. και 5ρ. στο 1ο δεκάλεπτο) είχαν κάνει την αρχή στο σκοράρισμα για να... κλείσουν οι Μπλακ και Παπανικολάου, μέχρι το +18 στο 10ο λεπτό. Ο Άρης προσπάθησε ν' αντιδράσει στη 2η περίοδο και κατάφερε να μειώσει κάπως τη διαφορά με σκόρερ τον Γκούντγουιν (31-20). Ακολούθησε το τρίποντο του Γιαννούλη Λαρεντζάκη (32-20), με τον παίκτη του Ολυμπιακού, όμως να χρεώνεται με τεχνική ποινή για την αντίδρασή του προς τον παίκτη που τον μάρκαρε, δηλαδή τον Χάγκινς. Ο Χάγκινς αστόχησε στη βολή της τεχνικής ποινής, με τον Φαλ να «γράφει» το 36-20 από ασίστ του Κώστα Σλούκα (μπήκε στο 13ο λεπτό για πρώτη φορά) και τον Ουόκαπ να διαμορφώνει αμέσως μετά το 38-22. Ο Άρης που από τα επτά λάθη της 1ης περιόδου έκανε μόλις ένα στη 2η, κατάφερε μεν να μειώσει στο -15 μέχρι το ημίχρονο (39-24), αλλά ο κάτοχος του τίτλου Ολυμπιακός δεν έδειχνε ν' ανησυχεί.

Με επιμέρους σκορ 21-13 στην 3η περίοδο, ο Ολυμπιακός παρέμεινε κυρίαρχος. Ο Βεζένκοφ παρέμεινε «καυτός» σε αυτό το διάστημα, ο Κώστας Παπανικολάου ήταν άξιος συμπαραστάτης του, για να διαμορφώσει το +23, 60-37, από τη γραμμή των βολών, ο Μιχάλης Λούντζης. Τυπική διαδικασία η 4η περίοδος, με τον Άρη να έχει συμβιβαστεί με την ιδέα πως δεν μπορεί να πετύχει κάτι απέναντι στον αντίπαλό του. Ο Μπαρτζώκας άνοιξε το rotation και με τον Λαρεντζάκη να μοιράζει την μπάλα, ο Τζορζ Πάπας πέτυχε τους πρώτους πόντους του από την κορυφή, έξω από τη γραμμή του τριπόντου, διαμορφώνοντας το 82-51, 40΄΄ πριν τη λήξη, το οποίο ήταν και το τελικό σκορ.

Διαιτητές: Τσαρούχα, Τζιοπάνος, Κατραχούρας

Οι συνθέσεις:

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Γιώργος Μπαρτζώκας): Ουόκαπ 6, Κέιναν 2, Λούντζης 1, Λαρεντζάκης 11 (3), Πάπας 3 (1), Φαλ 9, Σλούκας 3, Βεζένκοφ 15 (1), Παπανικολάου 9 (1), Πίτερς 3 (1), Μπλακ 14, ΜακΚίσικ 6

ΑΡΗΣ (Γιάννης Καστρίτης): Χόρχλερ 4, Γκούντγουιν 11, Λονγκ 9 (1), Τολιόπουλος, Σχίζας 2, Φίλλιος 5 (1), Νότε 9 (1), Σιδέρης, Νετζήπογλου 2, Χαβαλές, Χρηστίδης, Χάγκινς 9 (1)

