Πολιτική

Μεταναστευτικό - Μητσοτάκης: Χρειαζόμαστε αλληλεγγύη από τους εταίρους μας

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σε πάνελ για το Μεταναστευτικό συμμετείχε ο Πρωθυπουργός, στο πλαίσιο της 59ης Διάσκεψης Ασφάλειας του Μονάχου. Συναντήθηκε με αντιπροσωπεία του Κογκρέσου των ΗΠΑ.



Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επανέλαβε, συμμετέχοντας σε πάνελ στο πλαίσιο της 59ης Διάσκεψης Ασφάλειας του Μονάχου για το Μεταναστευτικό, ότι η Ελλάδα ως χώρα της πρώτης γραμμής είναι προσηλωμένη στην προστασία των συνόρων της, που είναι και εξωτερικά σύνορα της Ευρωπαικής Ένωσης, αλλά και στο σεβασμό του Διεθνούς Δικαίου και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Ο κ. Μητσοτάκης αναφέρθηκε στις θετικές, όπως τις χαρακτήρισε, αποφάσεις του πρόσφατου άτυπου Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις Βρυξέλλες, επέμεινε πάντως ότι η ΕΕ οφείλει να επιτύχει μία λεπτή ισορροπία ανάμεσα στις χώρες πρώτες γραμμής και τους υπόλοιπους Ευρωπαίους εταίρους. «Ως χώρα πρώτης γραμμής είναι σαφές ότι χρειαζόμαστε αλληλεγγύη από την πλευρά των Ευρωπαίων εταίρων μας», είπε χαρακτηριστικά ο κ. Μητσοτάκης.

Επιπλέον, ο κ. Μητσοτάκης τόνισε στο φόντο συμφωνιών της χώρας με την Αίγυπτο και το Μπαγκλαντές για την έλευση στην Ελλάδα συγκεκριμένου αριθμού οικονομικών μεταναστών εκπέμπει και ένα μήνυμα, ότι χώρες της ΕΕ είναι ανοιχτές στο μονοπάτι νόμιμης μετανάστευσης. Σημείωσε, επίσης, πως η Τουρκία σε ό,τι αφορά στο ρόλο της στο Μεταναστευτικό αποτελεί ταυτόχρονα πρόβλημα και ευκαιρία, καθώς, όπως είπε, δεν έχει εκπληρώσει σε όλο της το εύρος τη συμφωνία ανάμεσα σε αυτήν και την ΕΕ το 2106 για το Μεταναστευτικό. «Έχουμε μειώσει αισθητά τις ροές στη θάλασσα, το Λιμενικό μας έχει σώσει εκατοντάδες ζωές στο Αιγαίο» είπε ο πρωθυπουργός.

Συνάντηση Μητσοτάκη με αντιπροσωπεία του Κογκρέσου των ΗΠΑ

Νωρίτερα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε με διακομματική αντιπροσωπεία του Κογκρέσου των Ηνωμένων Πολιτειών, στο περιθώριο των εργασιών της Διάσκεψης Ασφαλείας του Μονάχου.





Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, κατά τη διάρκεια της συνάντησης, η οποία έγινε για δεύτερη, διαδοχική χρονιά, έγινε ανταλλαγή απόψεων για διεθνή και περιφερειακά ζήτημα, με έμφαση στις συνέπειες της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία και τη στήριξη που έχει παράσχει η Ελλάδα από την πρώτη στιγμή.



Ο Πρωθυπουργός, όπως αναφέρουν οι ίδιες πηγές, επισήμανε τη σταθερή στήριξη της Ελλάδας στην Ουκρανία, ενώ ανέλυσε τον αναβαθμισμένο ρόλο της χώρας μας ως πυλώνα γεωπολιτικής και ενεργειακής ασφαλείας και σταθερότητας στην ευρύτερη περιοχή της νοτιοανατολικής Ευρώπης. Συζητήθηκε ακόμη το μεταναστευτικό και ο ρόλος της Ελλάδας στην προστασία των εξωτερικών συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.





Ανταλλαγή απόψεων έγινε και για τους καταστροφικούς σεισμούς που έπληξαν την Τουρκία και τη Συρία. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπογράμμισε την άμεση ανταπόκριση της Ελλάδας και του ελληνικού λαού, τόσο με την αποστολή σωστικών συνεργείων όσο με τη συγκέντρωση ανθρωπιστικής βοήθειας, προσθέτοντας ότι η ελληνική αρωγή θα συνεχίσει.



Τονίστηκε τέλος, ενόψει και του Δ΄ Γύρου του Στρατηγικού Διαλόγου Ελλάδας - ΗΠΑ την ερχόμενη Τρίτη στην Αθήνα, ότι οι διμερείς σχέσεις βρίσκονται σε εξαιρετικό επίπεδο.





Στη αντιπροσωπεία του Κογκρέσου, της οποίας ηγείται ο Γερουσιαστής Lindsey Graham, συμμετέχουν μεταξύ άλλων ο Πρόεδρος της Επιτροπής Εξωτερικών Σχέσεων της Γερουσίας Robert Menendez, ο Πρόεδρος της Επιτροπής Προϋπολογισμού της Γερουσίας Sheldon Whitehouse, ο Πρόεδρος της Επιτροπής Δικαστικών Υποθέσεων της Γερουσίας Richard J. Durbin και ο Γερουσιαστής Chris Van Hollen.



Ο Πρωθυπουργός είχε επίσης συναντήσεις με τον Πρόεδρο της Σερβίας Aleksandar Vucic και τον Πρωθυπουργό της Αλβανίας Edi Rama.



Οι ηγέτες αντάλλαξαν απόψεις για τις εξελίξεις στην περιοχή. Ο Πρωθυπουργός επαναβεβαίωσε τη στήριξη της Ελλάδας στην ευρωπαϊκή προοπτική των Δυτικών Βαλκανίων.